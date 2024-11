Clotilde Armand a fost trimisă în judecată chiar în ziua în care și-a depus candidatura pentru un nou mandat / Reacția primarului: „Un caz penibil”

UPDATE // Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, acuzațiile procurorilor care au trimis-o în judecată joi, chiar în ziua în care și-a depus candidatura pentru un nou mandat.

Ea precizează că dosarul în care este acuzată de comiterea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane este unul “penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache”.

“În urmă cu câteva ore mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 și mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianța Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La 2 ore după am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupție în administrația locală.

Un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzații ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro. Un dosar în care Marcel Ciolacu a schimbat 4 procurori până a găsit unul din provincie pe care l-a avansat să mă ancheteze, ca să nu mai zic actualul premier atacă independența Justiției la fiecare apariție publică, iar Alina Gorghiu a ajuns unealta PSD în demolarea Justiției. Abia așteptam ca întregul dosar să ajungă în instanță să demontez toată aceasta făcătură”, a scris Armand pe Facebook.

Clotilde Armand (USR), primarul Sectorului 1, a fost trimisă în judecată joi de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru comiterea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Acuzațiile procurorilor

Acțiunea procurorilor are loc în contextul în care joi Clotilde Armand și-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al Sectorului 1.

„Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că în perioada mai 2022 – august 2022, în calitate de Primar al Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, cod proiect MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpata a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute)”, precizează procurorii.

Ancheta procurorilor a pornit în urma unei sesizări a Agenției Naționale de Integritate, făcută în noiembrie 2022.

Comunicatul procurorilor

În temeiul art. 28 alin. (10) și (11) din Ghidul privind relația sistemului judiciar cu mass-media, în continuarea comunicatului de presă din data de 13.03.2024, instituția purtătorului de cuvânt este abilitată să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele informații:

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a inculpatei Armand Clotilde – Marie – Brigitte, Primarul Sectorului 1 București, pentru comiterea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 alin. (1) Cod Penal.

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că în perioada mai 2022 – august 2022, în calitate de Primar al Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului ”Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, cod proiect MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpata Armand Clotilde – Marie – Brigitte a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute), după cum urmează:

În data de 06.05.2022 a emis Dispoziția nr. 1708/06.05.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna aprilie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii aprilie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferenţa de 1.533 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

În data de 07.06.2022 a emis Decizia nr. 2156/07.06.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna mai 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii mai 2022 cu suma de 5.616 lei, din care a încasat suma de 3.285 lei în contul personal, diferenţa de 2.331 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

În data de 05.07.2022 a emis Dispoziția nr. 2517/05.07.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iunie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iunie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferenţa de 1.533lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

În data de 01.08.2022 a emis Dispoziția nr. 2853/01.08.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iulie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iulie 2022 cu suma de 5.616 lei, din care a încasat suma de 3.285 lei în contul personal, diferenţa de 2.331 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

Precizăm că emiterea rechizitoriului este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, împrejurare care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.