Clotilde Armand, despre dosarul în care este vizată: „Mi s-a schimbat încadrarea fără niciun fel de dovadă. Este un dosar penibil” (VIDEO)

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat vineri seara, în emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, că dosarul în care procurorii i-au schimbat încadrarea de la suspect la inculpat este unul „penibil” înainte de toate. Ea a precizat că sunt sute sau chiar mii de primari în situația ei fără să aibă probleme cu legea.

Clotilde Armand, despre dosarul în care este vizată

Mai mult, Clotilde Armand a explicat că a devenit managerul unui proiect finanțat cu fonduri europene și că a primit suma de 2.500 de euro pentru asta după ce și-au dat acordul juriștii din Primărie, prefectul și Ministerul Fondurilor Europene:

„Nu este un dosar politic, este un dosar penibil, în primul rând. Din 25 de plângeri penale care mi s-au făcut, 24 au fost clasate și uite că una a rămas. E o plângere făcută de fostul primar, care este bine în Parlament cu imunitate dar are un prejudiciu deja calculat de 1 miliard de lei, prejudiciu adus Primăriei Sectorului 1. ANI care acum este condusă de fratele unui secretar de stat pesedist, s-a autosesizat și a găsit că în mod ilegal, așa spun ei, m-aș fi remunerat din fonduri europene cu 2.500 de euro pe un an, în 2022 când am fost managerul de proiect. Dispozițiile prin care am primit acest spor ar fi semnate de mine, dar toți juriștii Primăriei au spus că este ok, directorul juridic a spus că este ok, secretarul general a spus că este ok, prefectul și Ministerul Fondurilor Europene. Prefectul de atunci a validat.

Toți cei care au semnat sunt în Primărie de 20 de ani. Prefectul între timp, noul prefect care a fost promovat așa cum toată lumea a fost promovată pe acest caz, a spus că ce a făcut prefectul precedent nu era legal. El nu are voie să facă asta, se numește continuitate administrativă. Acest prejudiciu în 2022 a așteptat, a așteptat și după ce mi-am lansat candidatura pentru al doilea mandat judecătorul a fost schimbat de pe o zi pe alta și în ziua în care a fost schimbat atunci s-a pronunțat pe dosarul în care eu am contestat. Imediat după ce mi-am lansat candidatura mi s-a schimbat încadrarea fără niciun fel de dovadă. Asta e important de știut. Ciar dacă martorii au fost audiați fără înregistrare avocații mei au fost prezenți și niciun martor nu a spus că ce am făcut este ilegal, toată lumea a spus că aceste dispoziții sunt legale.

În cazul meu, eu abia aștept să fiu trimisă în judecată, să mă regăsesc în fața unui judecător pentru că pur și simplu aici nu au nimic. Aș dori ca această problemă să fie rezolvată cât mai rapid și să mergem mai departe. E clar că ce am făcut e legal, sunt zeci, chiar sute, mii de primari în situația mea și nu e nicio problemă”.