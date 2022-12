„Austria și Olanda au votat împotriva aderării României și Bulgariei in spațiul Schengen. Reprezentantul Olandei a explicat ca tara sa considera Bulgaria nepregatita. Austria s-a opus in mod deschis aderării României. Este trist pentru Romania, care ar fi trebuit – in opinia mea – sa solicite vot separat pentru Romania și Bulgaria”, a postat Corina Crețu pe .

Fostul comisar european: mai există „speranța Consilului Uniunii Europene din 15 decembrie”

„Cred ca se cuvine, totusi, sa multumim Președinției Cehe a Uniunii Europene, care ne-a sprijinit foarte mult in ultimele sase luni. Președinția Suediei, care începe de la 1 Ianuarie, nu intenționează sa mai pună pe agenda Președinției sale acest subiect. Apoi, de la 1 Iulie 2023, ne poate reveni speranta, pe timpul Președinției Spaniole a Uniunii Europene, care susține pe deplin intrarea României in spațiul Schengen.

Drept consecință, accesul nostru este blocat pentru moment. O zi nefasta pentru Romania, pe care romanii nu o merita”, conchide Corina Crețu.