Crin Antonescu: “Aș prefera să rămână Călin Georgescu în cursa prezidențială” / „Prefer să ne confruntăm cu această boală din societatea românească”

Crin Antonescu a declarat în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac că și-ar dori o rămânere în cursa prezidențială a lui Călin Georgescu.

Candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale a comparat riscul ca Călin Georgescu să devină președintele României cu “ceva bolnav în societate”, precizând că nu este vorba despre alegători, ci despre “cei sau ceea ce generează această boală”:

“Aș prefera să rămână și cred că cineva, Cristian Tudor Popescu a scris un text în care făcea o comparație de natură medicală, patologică. Dacă există un risc, ca cineva, ca domnul Georgescu cu discursul său, cu pseudovalorile sale, cu scamatoriile sale, că ăsta e cuvântul, să devină președinte al României, atunci asta înseamnă că ceva este bolnav în societatea românescă, și aici nu mă refer la cei care îl aleg, ci la cei care generează sau ceea ce generează un astfel de vot.

Prefer să ne confruntăm cu această boală și prefer punctul acesta de vedere să ne confruntăm chiar cu domnul Călin Georgescu, glumind așa, dacă există în realitate”.

Crin Antonescu a mai precizat că PSD urmează să îl desemneze la rândul său candidat la alegerile prezidențiale în urma unui congres mixt. Crin Antonescu a răspuns astfel nemulțumirilor lui Victor Ponta care a precizat că nu va avea ocazia să ia cuvântul la Congresul PSD pentru că se va desfășura online:

“Din informațiile pe care eu le am de la președintele acestui partid, domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, va fi un congres cu oameni în carne și oase, congres mixt cum se spune în care în online se vor desfășura doar niște reuniuni județene, care vor comunica plenului viu, în carne și oase, al Congresului niște rezoluții. Eu sunt doar invitat, eu nu sunt membru PSD, nu mă ocup de organizarea acestui Congres, nu am deci cum și nici de ce să dau explicații. Pe domnul Ponta nu am cum să îl ajut. Domnul Ponta este PSD, nu eu. Domnul Ponta poate candida sau poate cere organizarea altui tip de Congres, nu eu, chiar nu este problema mea, nu pot să îl ajut, nu pot să îi ajut nici pe alții. Pot doar să spun atât, că din câte știu Congresul este mixt”.

Întrebat dacă președintele Klaus Iohannis urmează să își depună mandatul în următoarele zile, Crin Antonescu a răspuns:

“Nu știu, chiar nu știu, nu am comunicat de foarte multă vreme cu președintele Klaus Iohannis. Propagandele inamice încearcă să mă prezinte candidatul lui Klaus Iohannis sau al sistemului. Evident că nu e vorba despre așa ceva. Ce va face domnul Klaus Iohannis nu știu. Încerc să organizez programul meu, echipa mea, modul meu de a construi această campanie electorală”.

De asemenea, Crin Antonescu a oferit detalii și despre prezența sa la discuțiile din cadrul coaliției de guvernare legate de Legea bugetului pe anul 2025:

“Prezența mea acolo a fost legată de acțiunile pe care le vom face în zilele următoare pentru pregătirea campaniei electorale prezidențiale”.