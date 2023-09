Cristian Seidler, despre Bode: Singura însemnătate a funcției de vicepreședinte la Cameră, vine la pachet cu un birou și cu o mașină cu șofer / Oare a semnat decontul către UE pentru afacerea BMW sau i-a lăsat lui Predoiu bomba cu ceas? (VIDEO)

Deputatul USR Cristian Seidler spune că funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, în care a fost proaspăt instalat Lucian Bode, „nu are nicio valoare”, singura sa însemnătate fiind că „vine la pachet cu un birou propriu și cu o mașină cu șofer”.

Cristian Seidler (USR), pe B1 TV, despre Lucian Bode (PNL) și controversata afacere BMW

Întrebat despre mișcările de culise pentru a i se oferi lui Lucian Bode o nouă funcție, având în vedere că pe cea de ministru de Interne a pierdut-o în favoarea lui Cătălin Predoiu, Cristian Seidler a spus: „Acum, pe de altă parte, vreau să vă spun realist, nu are nicio valoare funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Pare că e o chestiune majoră. Contează doar cine e președintele, atât, și cine conduce eventual ședința. În rest, nu are nicio însemnătate chestiunea aceasta, cu o excepție, dacă pentru domnul Bode asta contează, vine la pachet cu un birou propriu și cu o mașină cu șofer. Dacă acesta a fost visul dânsului după ce a ieșit din Guvern, iată, are acum șofer”.

„Mă întrebam dacă înainte de a pleca din minister domnul Bode a semnat oare decontul pentru afacerea BMW, decont către Uniunea Europeană, sau i-a lăsat domnului Predoiu bomba cu ceas în birou. Asta e o chestiune despre care se vorbește prea puțin. Pentru că în momentul în care se semnează acel decont, fiind o licitație cu evidente probleme, intră pe fir Parchetul European”, a adăugat deputatul USR.

Întrebat dacă un astfel de document ar putea fi lăsat nesemnat pentru o perioadă lungă de timp, el a explicat: „Dacă ești total iresponsabil și vrei ca câteva sute de milioane de lei pe care ai putea să îi decontezi de la Uniunea Europeană să nu îi mai decontezi și să folosești din fondurile naționale, că, vorba aia, bani la buget sunt, nu-i așa? Păi, nu, zicea că nu, nu sunt. Atunci, da, se poate lăsa așa, dar în orice caz e interesant, oare a avut curaj domnul Bode sau i-a lăsat-o lui Predoiu? Și Predoiu ce o să facă? O să o trimită către un secretar de stat, careva la sacrificiu, se va găsi cineva să semneze sau cum se va întâmpla?”.