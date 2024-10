Cristian Seidler (USR): Cătălin Cîrstoiu nu are un program pentru București. Nicușor Dan îl are de peste 10 ani și îl implementează, iar rezultatele se văd (VIDEO)

Deputatul USR, , a făcut o comparație între și , în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

Ce spune Cristian Seidler despre Nicușor Dan

Cristian Seidler a ținut să puncteze faptul că la lansarea lui Cătălin Cîrstoiu s-ar fi spus că acesta nu are încă un program stabilit pentru București, ci de acum ar urma să se lucreze la acesta.

Seidler spune că, spre deosebire de Cîrstoiu, Nicușor Dan are un program pentru București de peste 10 ani, pe care îl implementează, iar rezultatele se văd.

„Domnul Cîrstoiu nu are un program pentru București”

“Nicușor Dan are o mulțime de realizări de pus pe masă și am și acum în fața mea un scurt raport, în acest sens, care e mult mai lung decât suma cuvintelor spuse degeaba ieri, la lansarea domnului Cîrstoiu și foarte interesant, acolo s-a spus foarte direct, ‘nu avem un program, vom începe acum să lucrăm la el pentru București’. Deci domnul Cîrstoiu nu are un program pentru București.

Nicușor Dan are de peste 10 ani un program pentru București și îl implementează și rezultatele se văd”, a spus deputatul USR.