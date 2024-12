Cristina Trăilă, despre susținerea Elenei Lasconi: „Eu personal nu vreau să trăiesc a doua Ialta”

Cristina Trăilă a explicat într-o intervenție în emisiunea News Pass care este motivul pentru care PNL a decis să o susțină necondiționat pe Elena Lasconi. Aceasta a precizat că România are în continuare un drum european de parcurs:

“PNL a spus foarte clar prin vocea domnului Bolojan cu orice risc asumat în toată această poveste că o susținem pe doamna Lasconi. Nu e suficient să spui că susții pe x sau pe y fără să ai atgumentele necesare.

Eu personal nu vreau să trăiesc a doua Ialta. O spun foarte apăsat. Întotdeauna am fost un om politic care am spus ce am gândit și nu mă tem să îmi asum anumite lucruri, indiferent dacă în această campanie electorală am auzit din păcate preoți în biserică spunând votează POT pentru că altfel de blesteamă Dumnezeu. Am văzut ce a adus POT-ul în Parlamentul României.

E jenant, dar să ai astfel de personaje pe care să pui ștampila fără să gândești o secundă. În schimb, noi ne asumăm această susținer epentru Elena Lasconi în condițiile în care noi avem un drum european. Avem europarlamentari? Răspunsul este da! Facem parte din familii europene? Răspunsul este da! România s-a dezvoltat în ultimii zeci de ani datorită intrării în UE și al fondurilor europene? Răspunsul este da! Altminteri rămâneam cu lipsa canalizărilor și drumurilor în rural”.