Criza facturilor | Noua schemă de sprijin nu se aplică retroactiv. Radu Oprea (PSD) susține că Ministerul Justiției, condus de Cătălin Predoiu (PNL), a dat aviz negativ: „Nu cred că e vorba neapărat de sabotaj” (VIDEO)

Radu Oprea, purtătorul de cuvânt al PSD, a declarat marți, pentru B1 TV, că noile măsuri de compensare și plafonare a facturilor nu se aplică retroactiv, așa cum au cerut social-democrații în coaliție, deoarece Ministerul Justiției, condus de Cătălin Predoiu (PNL), a dat aviz negativ pe această propunere. Totuși, Oprea a ținut să sublinieze că de noile măsuri, care se vor aplica de la 1 februarie până la 31 martie, vor beneficia mai mulți români.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Radu Oprea, despre noile măsuri de compensare și plafonare a facturilor

„Imediat ce a apărut această problemă a facturilor, PSD a reacționat și am venit cu propuneri concrete care azi sunt materializate într-o Ordonanță de Urgență: scăderea plafonului de la 1 leu la 0,8, mărirea volumului pentru care putem fi compensați, așa încât tot mai mulți români să aibă un preț de 0,64 lei /kwh la energie și 0,21 la gaze. Sunt propuneri concrete cu care am venit. Am spus de atunci că trebuie să existe penalități, așa încât să nu mai existe erori voite sau nu, trebuie să vedem raportul de la ANPC și ANRE. Foarte multe facturi au fost întocmite greșit. (…) În ianuarie se aplică legea plafonării așa cum e ea azi, dar ce știu e că mai mulți români vor beneficia de coppensare în această perioadă”, a declarat Radu Oprea, pentru B1 TV.

PSD mai propusese ca noua Ordonanță de Urgență să se aplice retroactiv, deci să producă schimbări și asupra facturilor deja emise, numai că Ministerul Justiției, condus de Cătălin Predoiu (PNL), a dat aviz negativ.

Întrebat dacă social-democrații au fost sabotați de liberali, partenerii lor de coaliție, Radu Oprea a răspuns: „Nu cred că e vorba de sabotaj neapărat, ci de un aviz pe care l-ar fi dat Ministerul Justiției. Punctul de vedere al specialiștilor din PSD era că dacă specificăm clar un mecanism pentru ianuarie, Ordonanța fiind dată în ianuarie, poate fi aplicată și pe cantitățile consumate în ianuarie, dar care vor fi facturate în februarie. Din păcate, înțeleg că propunerea PSD nu a trecut de avizul Ministerului Justiției. (…) Textul propus de PSD ar fi trecut de constituționalitate, deci nu pot să spun care e argumentația Ministerului Justiției, că nu am văzut argumentația”.

Cum explică Radu Oprea votul din Parlament pe actuala lege a plafonării

Purtătorul de cuvânt al PSD a ținut să-i dea o replică și lui Dacian Cioloș, președintele USR, care a criticat modul în care actuala guvernare a gestionat criza facturilor uriașe: „Și reprzentanții USR au votat în unanimitate legea din Parlament, deci această încercare a dlui Cioloș de a fugi de responsabilitate nu se susține. Când am votat în Parlament am avut niște date. Eu, ca senator, nu am toate informațiile și le primesc tot de la Ministerul Energiei sau de la specialiști”.

Facturile calculate greșit trebuie refăcute

Tot marți, Virgil Popescu (PNL), ministrul Energiei, a amintit că facturile la curent și gaze care au fost întocmite greșit trebuie recalculate, luându-se în calcul prevederile privind compensarea și plafonarea.

Întrebat cum vor fi obligaţi furnizorii să refacă facturile deja emise, în condiţiile în care Ordonanța de Urgență acum adoptată de Guvern se aplică abia de la 1 februarie, ministrul Energiei a răspuns: „Cred că aţi uitat că noi am aprobat săptămâna trecută o altă Ordonanţă care modifică Legea 259. Am obligat atunci toţi furnizorii să refacă facturile întocmite fără luarea în calcul a plafonării şi compensării”.