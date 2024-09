Dan Cristian Popescu, despre candidatura lui Geoană la prezidențiale: Noi avem candidatul nostru, pe Marcel Ciolacu, suntem convinși că are o șansă bună să câștige. Nu ne este frică de niciun alt contracandidat (VIDEO)

Deputatul PSD, , a comentat în cadrul emisiunii Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, anunțul candidaturii lui la alegerile prezidențiale.

Popescu a subliniat faptul că nu le este teamă de niciun alt contracandidat. Deputatul a mai spus că PSD-ul îl are candidat pe Marcel Ciolacu și că sunt convinși “că are o șansă bună să câștige”.

„Cam toți analiștii spun că Marcel Ciolacu intră în turul II”

Dan Cristian Popescu a fost întrebat dacă mandatul la NATO îl va ajuta în vreun fel pe Mircea Geoană la aceste alegeri.

“Dacă dânsul se va defini doar prin faptul că a fost la NATO, poate fi un argument, nu știu pentru cine contează acest argument. E parte din CV-ul dânsului, nu poate nega nimeni și cred că a fost o poziție bună și pentru România, că ne-a oferit o oarecare vizibilitate. Dacă acest mandat îl face următorul președinte, rămâne să vedem ce votează românii, pentru că românii, până la urmă, sunt cei care care decid. Faptul că este un candidat în plus, Doamne ajută să fie cât mai mulți candidați. Este democrație și eu am încredere în români că ei vor vota ce e mai bine pentru ei. Noi avem candidatul nostru, pe Marcel Ciolacu, actualul premier. Suntem convinși că are o șansă bună să câștige alegerile prezidențiale, dar, sigur, nu ne e frică de niciun alt contracandidat.

Repet, nu vrem să fie doar un candidat sau doar 2. Este ceva nou, dacă vreți. Dacă până acum era o polarizare, erau cam 2 candidați principali, se cam știa cine intră în turul 2, cred că în 2000 a mai fost așa o paletă mai largă de candidați și a fost surpriza aceea cu Vadim Tudor, dar de atunci era predictibil. Turul 2 se cam știa.

Cam toți analiștii spun că Marcel Ciolacu intră în turul II, aproape sigur, și mai sunt încă mulți care se bat pe această finală. E ceva nou, care eu cred că ne dă dreptul să credem că sunt niște alegeri pe care PSD le poate câștiga”.