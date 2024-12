Dan Teodorescu de la Taxi, despre manifestația pro-europeană din Piața Universității: „Dacă o să fie să iasă rău, măcar știm de acum ce o să fie dacă iese rău duminică. Este îngrozitor ce spun” (VIDEO)

Dan Teodorescu, solistul trupei Taxi, a vorbit despre manifestația pro-europeană de joi seară din Piața Universității, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și când a fost întrebat dacă are vreo temere legată de eveniment a recunoscut amar că, „dacă o să fie să iasă rău, măcar știm de acum ce o să fie dacă iese rău duminică”.

Întrebat care este motivul care l-a făcut să se alăture manifestației, artistul a spus: „Nu știu cum o să sune, dar am fost direct toată viața mea, o să fiu și acum. Prima reacție a fost să îi refuz pe cei care m-au invitat și le-am și spus acest lucru, că eu nu cred în acest demers pentru că, na, după 25 de ani cu trupa Taxi, timp în care am făcut un picuț de satiră politică, satiră socială, câteva piese-manifest, cât am putut și cum m-am priceput, am ajuns la concluzia că cei care sunt de acord cu tine rămân de acord cu tine în continuare, cei care nu sunt te înjură în continuare (…) și, am zis, n-o să se întâmple nimic. M-am mai gândit (…), i-am sunat (…) și le-am zis că, da, venim”.

„M-am gândit așa. Cât stăm noi acolo și vorbim, și cântăm (…), poate trece măcar un om din milioanele care au stat acasă și care, sunt aproape convins, intenționează să stea din nou, duminica asta, și ne ascultă, și cumva se gândesc, bă, dacă au dreptate? Hai să mai intru o dată pe net, hai să mai citesc ce a apărut în ultimul timp”, a explicat Dan Teodorescu.

Întrebat dacă ar trebui să se teamă oamenii prezenți la manifestație în această seară, Dan Teodorescu a spus: „Pe mine mă depășesc multe lucruri care se întâmplă în perioada asta. Statul român mi se pare ușor amorțit, dar poate că este din rațiuni superioare care îmi scapă mie, nu știu, să nu radicalizăm o anumită parte a electoratului care e deja foarte inflamată și vehementă. Asta cu teama, nu știu, eu, la aproape 60 de ani, nu, nu prea pot să spun că am vreo temere în sensul ăsta. Și, dacă o să fie să iasă rău, măcar știm de acum ce o să fie dacă iese rău duminică. Măcar aflăm de acum. Este îngrozitor ce spun”.