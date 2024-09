Daniel Băluță: Am votat cu foarte multă emoție. La ora 22, Bucureștiul va avea parte de mai mult optimism, de mai multă sensibilitate și de mai mult profesionalism (VIDEO)

Bucureștiul va avea parte de mai mult optimism, de mai multă sensibilitate și de mai mult profesionalism după încheierea alegerilor din 9 iunie, a declarat Daniel Băluță, primar al Sectorului 4 și candidat pentru un nou mandat, duminică, după ce a votat.

Daniel Băluță spune că a „votat cu foarte multă emoție”

Întrebat cu ce gânduri a votat astăz, primarul Sectorului 4 a declarat: „Am votat, în primul rând, cu foarte multă emoție și cu speranța că echipa care a făcut lucruri deosebite pentru bucureșteni va continua. Asta este ceea ce îmi doresc. Sunt aici împreună cu familia mea extinsă. Sunt convins că diseară, la ora 22, Bucureștiul va avea parte de mai mult optimism, de mai multă sensibilitate și de mai mult profesionalism”.

Referitor la faptul că Marcel Ciolacu, liderul PSD, nu a venit cu el, Daniel Băluță a afirmat: „Premierul, cu certitudine, are și alte obiective în cursul zilei. Am fost împreună. Noi am fost împreună toată campania, suntem împreună și vom fi împreună, pentru că echipa noastră știe să fie solidară. Astăzi sunt colegi care au nevoie de mai mult ajutor și sunt convins că premierul este în această clipă alături de ei. Important este că astăzi împreună cu doamna Firea nu facem altceva decât să dovedim că avem cea mai puternică echipă”.

Daniel Băluță: Invit cât mai mulți oameni să iasă la vot

Întrebat despre numărul mare de tineri care s-a prezentat la urne, edilul a spus: „Acesta este un lucru îmbucurător și profit de acest moment să invit cât mai mulți oameni să iasă la vot, este esența democrației, și mai ales pe cei care votează pentru prima oară îi invit cu căldură, până la ora 22, să își exercite dreptul de vot. Inclusiv nepotul meu de 1 an îl pregătim pentru perioada imediat următoare, pentru viitoarele alegeri. Am vrut să fim și noi, din acest punct de vedere, să reprezentăm un imbold pentru cei tineri să se mobilizeze și să voteze într-un număr cât mai mare”.