Daniel Fenechiu, despre ceremonia de învestire a lui Trump: “Regula acestor învestiri este că nu sunt invitați politicieni. Acești oameni politici, care spun că sunt invitați, să vină cu invitația” (VIDEO)

Senatorul PNL, Daniel , a discutat în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre ceremonia de învestire a lui Donald Trump, unde câțiva politicieni din România au spus că au fost invitați.

Fenechiu îi contrazice și spune că regula acestor învestiri este că nu sunt invitați politicieni.

El a menționat că nici Viktor Orban, cunoscut pentru relațiile sale cu Trump, nu va participa. Fenechiu a explicat că nu există o practică ca administrația americană să invite lideri politici, ci mai degrabă persoane apropiate în mod neoficial.

„Eu nu sunt surprins de faptul că nu sunt politicieni de vârf din România invitați în Statele Unite”

De asemenea, el a adăugat că, deși unii politicieni români pretind că au fost invitați, acest lucru este greu de crezut, subliniind că este important ca acele persoane să și arate dovada concretă cu invitația.

“Astăzi, Trump este un învingător și dă foarte bine să-i luăm scamele, să spunem cât de bun este. Asta spune foarte mult despre noi. Eu nu sunt surprins de faptul că nu sunt politicieni de vârf din România invitați în Statele Unite, pentru că regula acestor investiții este că nu sunt invitați politicienii. Chiar astăzi citeam o știre că nici măcar , despre care se știe că are o relație privilegiată.

Nici el nu va participa, nu există o variantă ca administrația americană să invite lideri politici, probabil pe variante neoficiale, persoane apropiate”.

„Puteau să vină chiar cu o invitație în care să rezulte că au fost invitați”

Întrebat pe ce criterii s-a dus acolo Victor Ponta, Fenechiu a răspuns:

“Nu știu. Ieri spunea domnul Georgescu, bunăoară, că are o invitație, dar nu va merge pentru că nu îi place să stea în genunchi.

Eu aș fi foarte încântat ca acești oameni politici care spun că sunt invitați, că și eu pot spune că m-a invitat Napoleon, de acum vreo 200 de ani, și nu știu dacă mi-a trimis invitația, când spun treaba asta, să vină cu invitația. Să spună ‘uite, domnule, am invitația’.

(…) Deci ideea să-ți cumperi un loc în anumite zone, unde are loc evenimentul e o chestiune cât se poate de în regulă, dar acum, să mă ierte Dumnezeu, să-ți cumperi un loc și după aia să vii în România și să spui că te-a invitat Donald Trump … A făcut-o Dragnea, când trăiai cu impresia că este chelnerul lui Trump.

Cei care avem o experiență în diplomație parlamentară, știm niște lucruri. Nu mă refer la mine, că eu nu sunt vreun vârf al diplomației parlamentare, dar am colegi care sunt membri ai delegației României la APCE, care sunt în delegația României la AP NATO. Eu sunt doar la OSCE și noi suntem cu alegerile, suntem mai puțin importanți din zona asta, dar care au dezvoltat foarte bune relații cu reprezentanți ai Congresului Statelor Unite, că sunt deputați, că sunt senatori, și au o foarte bună relație, care, cu siguranță, ar fi putut să obțină o invitație de la un senator republican, cu care sunt în relații, ca să participe la eveniment ca invitați ai senatorului. Puteau să vină chiar cu o invitație în care să rezulte că au fost invitați. E o chestiune care și în diplomația parlamentară se cunoaște, dar, repet, nu există o practică ca administrația americană să invite și, pe de altă parte, este un eveniment care, în ciuda faptului că este foarte important, este greu de crezut că cineva din România ar putea să-l folosească într-o manieră rezonabilă și rațională, ca să convingă pe cineva, pentru că eu nu cunosc politicieni români care să fie prieteni cu Trump. Acum, poate, după ce a ieșit președinte, dar acum un an nu era nimeni. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi-e greu să cred în prieteniile de-un an de zile”.