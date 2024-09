Daniel Fenechiu, după evenimentul PNL: Nicolae Ciucă a stăpânit sala și a avut un limbaj extrem de coerent (VIDEO)

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a vorbit despre evenimentul organizat duminică pentru validarea candidaturii lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale, la Special B1 cu Eli Roman, și s-a arătat de părere că președintele PNL „a stăpânit sala și a avut un limbaj extrem de coerent” în discursul susținut.

Daniel Fenechiu, pe B1 TV, despre evenimentul PNL de duminică

Liderul senatorilor PNL a explicat că nu a fost „decât formalizarea unei decizii care era cunoscută”, și anume candidatura lui Nicolae Ciucă la prezidențiale.

„Dacă ar fi fost o procedură competitivă, cu siguranță oamenii ar fi putut să fie împărțiți, unii îl susțin pe X, alții pe Y, câștigă cel care câștigă și toți ne acolăm în spatele lui – n-a fost situația respectivă, adică domnul Ciucă s-a degajat ca și candidatul nostru de mult mai multă vreme, deci practic nu era decât formalizarea unei decizii care era cunoscută”, a declarat Daniel Fenechiu.

Daniel Fenechiu: Nicolae Ciucă a stăpânit sala și a avut un limbaj extrem de coerent

„Faptul că s-a dus la Galați e un lucru foarte bun, chiar și în ipoteza în care întârzia, chiar și în ipoteza în care nu putea să vină și ar fi intrat pe Skype, decizia tot asta ar fi fost (…). Bănuiesc că oricum ar fi venit, gurile rele ar fi spus orice. Una peste alta, l-am văzut pe președinte încheind șirul vobitorilor, am văzut un Emil Boc dezlănțuit care a ridicat sala în picioare cu un discurs extraordinar, l-am văzut pe Valeriu Stoica, care de mult n-a mai fost în viața Partidului Național Liberal, am văzut un Ciucu foarte în formă, l-am văzut pe Dan Motreanu, am văzut o serie de colegi care au vorbit bine și un Ciucă, da, care de această dată a stăpânit sala și a avut un limbaj extrem, extrem de coerent”, a continuat liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu.