Diana Șoșoacă, despre liderul AUR: Nimeni din cei care mă susțin nu ar putea să voteze un astfel de grobian / În AUR mi se cerea non-stop să încalc legea. Simion a cerut tuturor să îi dea banii din suma forfetară (VIDEO)

Eurodeputata Diana Șoșoacă, președinta SOS România, i-a adus noi acuzații lui George Simion, vineri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și susține că în AUR i se cerea „non-stop” să încalce legea.

Diana Șoșoacă, pe B1 TV, despre George Simion

Șoșoacă s-a arătat de părere că susținătorii ei nu ar putea să îl voteze pe Simion.

„Nimeni din cei care susțin Diana Ivanovici-Șoșoacă, nicio persoană, nu ar putea să voteze un astfel de grobian. Niciodată! Atenție, eu am reușit să disloc cei 70% care nu s-au dus niciodată la vot, niciodată, or oamenii aceia nu pot să accepte un om din sistem, care are legătură mai ales cu PSD, ciuma roșie, care a distrus România, care vine din FSN”, a declarat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă: În AUR mi se cerea non-stop să încalc legea

„Dacă nu vom reuși să refacem din temelii întreaga clasă politică, să o curățăm… Că acum nu toți sunt nenorociți, or mai fi și oameni buni, de calitate, dar nu pot să facă nimic. Și mă uitam și în Parlamentul European, sunt șantajați, sunt amenințați, li se pun piedici. E foarte greu să reziști în lupta asta. Da, pentru mine chiar a fost o luptă de rezistență în AUR, când non-stop mi se cerea să încalc legea, non-stop mi se cerea să îi dau banii din suma forfetară. Păi suma forfetară e pentru cabinetul parlamentar”, a continuat ea.

Întrebată cine îi cerea să dea banii din suma oferfetară, Diana Șoșoacă a adăugat: „Domnul Simion a cerut tuturor. Cum? A fost marele scandal. Toată lumea trebuia să plătească presa, câte 2.000 de lei pe lună pentru presă. Păi, stai puțin, fără contract?”.