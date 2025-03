Suma astronomică pe care Diana Șoșoacă o cere la divorț. Declarațiile incredibile ale lui Silvestru Șoșoacă

Judecătoria Sectorului 2 urmează să se pronunțe, pe 7 aprilie, în privința divorțului dintre Diana și Silvestru Șoșoacă. El a introdus strict pentru În schimb, ea a cerut în instanță daune de două milioane de euro, spune Silvestru Șoșoacă. El crede că până la urmă nu va fi obligat să plătească această sumă, dar nu crede nici că-și va recupera numele deoarece judecătoarea pare că e de partea șefei SOS România.

Silvestru Șoșoacă, despre lupta în instanță cu Diana Șoșoacă

„Da, s-a încheiat divorțul! Au două săptămâni ca (avocații, n.r.) să pună concluziile scrise. Părerea mea este că doamna judecătoare a luat de mult decizia, din prima azi. De acum un an. De când mi-a făcut tot felul de șicane în proces. Așa că voi pierde numele, va rămâne Diana cu numele meu, din păcate. Am văzut cum se comportă judecătoarea. I-a acceptat toate mofturile Dianei, să nu se prezinte la proces, să fie procesul cu ușile închise. Nu mi-a permis să depun actul principal, în care eu nu îmi dau acordul ca Diana să rămână cu numele de Șoșoacă. Actul principal era o hârtie la primărie, pe care eu am vrut să o obțin și primăria mi-a spus nu se poate, decât dacă instanța solicită lucrul ăsta. Ne rugăm de instanță, iar instanța spune: ”nu mă interesează, nu am nevoie de acea hârtie”.

O să vedeți peste două săptămâni că așa e, cum vă zic. Se discută și despre niște bani, iar aici o să văd cât de părtinitoare este judecătoarea. Dacă mă obligă să plătesc și daune Dianei, aia nu mai e justiție. Iar eu plec din România. O să trec toate proprietățile de pe numele mamei, pe numele fiicei mele, să mă șteargă ca moștenitor și să nu-mi ia nimic. Și plec, jur. Plec din țară!”, a spus Silvestru Șoșoacă, pentru

Silvestru Șoșoacă: Diana cere daune de două milioane de euro

Diana Șoșoacă ar fi cerut în instanță daune de două milioane de euro pentru că Silvestru Șoșoacă în timpul căsniciei. El neagă categoric acuzația și spune că doar

„Diana cere 1.000.000 de euro pentru jignirile astea și încă 1.000.000 de euro pentru că i-aș fi denigrat fetița. Numai că fetița nu este deloc denigrată de mine. (…)

Nu cred că se va pune problema ca să plătesc, pe bune, această sumă. (…) Dar, dacă vrea să mă nenorocească o judecătoare, la cât de puțin bani am eu, și în ce hal m-a adus Diana, și 100 de mii de euro pentru mine e imens”, a mai afirmat Silvestru Șoșoacă, pentru Fanatik.