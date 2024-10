Dominic Fritz: Singura șansă să intre în turul 2 un candidat de dreapta, un candidat reformator, care nu e al sistemului, este Elena Lasconi. Un tur 2 între Ciolacu și Simion ar spulbera încrederea românilor în democrație (VIDEO)

Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, a vorbit despre alegerile prezidențiale, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și s-a arătat de părere că Elena Lasconi reprezintă singura opțiune viabilă de vot pentru românii care vor să intre în turul 2 „un candidat de dreapta, un candidat reformator, care nu este un candidat al sistemului”.

Dominic Fritz (USR), pe B1 TV, despre alegerile prezidențiale

Întrebat despre , edilul a afirmat: „Eu nu prea comentez sondaje, pentru că un singur sondaj contează, în ziua alegerilor, dar într-adevăr cred că ideea ca domnul Ciolacu cu domnul Simion să formeze cuplul de aur și să intre în turul 2 e o reală probabilitate pe care nu trebuie să o desconsiderăm”.

„De aceea, faptul că Elena Lasconi, cu Mircea Geoană, este cumva în marja de eroare pe locul 3, totuși, îmi spune că ceea ce am mai spus este adevărat, că singura șansă să intre un candidat de dreapta, un candidat reformator, care nu este un candidat al sistemului, este Elena Lasconi. Bineînțeles că la un moment dat va trebui să vorbim și despre votul util, la un moment dat va trebui să discutăm și cu votanții liberali, care, nu știu, poate unii dintre ei încă au speranțe că liberalii se pot rupe de PSD. Eu cred că nu se pot rupe și cred că domnul Ciucă este mult prea departe, de fapt, în susținerea și încrederea pe care o are sau nu o are din partea românilor să mai aibă o șansă pentru turul 2”, a adăugat Dominic Fritz.

Dominic Fritz: Un tur 2 între Ciolacu și Simion ar spulbera încrederea românilor în democrație

„Un lucru e clar, dacă avem un tur 2 între Ciolacu și Simion, nu doar că asta ne duce cumva o Președinție a domnului Ciolacu și cumva acest scenariu de PSD cu toată puterea, dar mie cel puțin mi se pare că spulberă speranțele românilor și încrederea lor în democrație în sine că prin votul nostru putem să schimbăm lucrurile în această țară. Pentru că e clar că domnul Simion nu a ajuns acolo doar prin propria putere, ci prin manevra la CCR”, a continuat Dominic Fritz.