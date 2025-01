Drulă: Ciolacu joacă teatru când anunță iar reducerea cheltuielilor pe care tot el le-a umflat. PSD și PNL sunt două fabrici de angajat pile la stat. Nu fac reforme, dar se mobilizează imediat când e să crească taxele (VIDEO)

Deputatul Cătălin Drulă, fost lider USR și fost ministru al Transporturilor, a declarat că premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, joacă teatru când anunță, din nou, eficientizarea statului, căci tot el și guvernul său au fost cei care au crescut cheltuielile țării și au umflat aparatul bugetar cu pile de partid. „PSD și PNL sunt două fabrici de angajat oameni cu CV-uri slabe la statul român”, a mai spus acesta.

Drulă a mai remarcat faptul că PSD și PNL n-au nicio voință să reformeze statul, dar când vine vorba de românilor n-au nicio problemă să se mobilizeze de pe o zi pe alta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Drulă: Ciolacu joacă teatru când anunță reducerea cheltuielilor statului

„Ce face Ciolacu e doar teatru. Practic, această umflare a cheltuielilor și acest dezmăț bugetar a fost făcut tot de Ciolacu, că tot el a guvernat până acum.

Uitați-vă puțin la partea de creștere a taxelor, adică acolo unde iau bani din buzunarul oamenilor, lucrurile se pot face peste noapte: se dă o Ordonanță de Urgență pe 30 decembrie și pe 1 ianuarie . Deci acolo se poate, practic, într-o zi rezolva problema.

În schimb, pe partea de cheltuieli excesive ale statului, pe care noi le reclamăm de ani de zile și asupra cărora am acționat când am fost la guvernare… Eu, de la USR, am tăiat cheltuieli și de la Metrorex, și din Minister, am tăiat banii mafiilor și de aia ne-au dat afară de la guvernare. Am făcut PNRR-ul, care impune exact reformele care să ducă la eficientizarea statului”, a declarat Cătălin Drulă.

Deputatul USR a amintit apoi că Ciolacu a promis reforma statului și în iunie 2023, când și-a preluat prima oară funcția de premier, și n-a făcut nimic, ba de atunci cheltuielile publice au continuat să crească.

„Inclusiv la Parlament, la Secretariatul General în Biroul Permanent, sunt angajați agățați ai PSD, cărora trebuie să li se găsească neapărat loc de muncă”, a mai precizat fostul lider USR.

Drulă: PSD și PNL se mobilizează doar când e vorba de reducerea democrației

Acesta a atras apoi atenția că Legea funcționarilor publici e făcută de așa manieră încât cu greu poți da afară angajații de la stat care nu-și fac treaba. Ea ar trebui modificată, dar, evident, PSD și PNL n-au niciun interes s-o facă.

„Mereu se găsește voință pentru a reduce democrația – am văzut ieri Ordonanța care va urmări cetățenii pe internet, în diaspora , când doresc, se poate face derogare de la Constituție – dar dacă e vorba de a da legi care să ducă la eficientizarea statului, nu se mai găsește această voință politică”, a mai declarat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.