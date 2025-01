Gabriel Biriș: „Vom avea creșteri de taxe, inclusiv de TVA, oricât și-ar tatua Marcel Ciolacu pe mână” (VIDEO)

Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a atras un semnal de alarmă într-o intervenție penru B1 TV cu privire la creșterea accelerată a datoriei publice:

“Nivelul datoriei publice nu trebuie să surprindă pe nimeni pentru că de fapt ce este datoria asta publică? Vine din finanțarea deficitului. Când noi anul trecut am avut bugetat doar 5% din PIB, PIB-ul este vreo 300 de miliarde de euro, și am terminat cu 9% este clar că toți cei 9% s-au adăugat la datoria publică ți în felul acesta am trecut de 50% din PIB datorie publică și ne îndreptăm rapid probabil spre 60%”.

Acesta a precizat că măsuri privind reducerea evaziunii fiscale și creșerea capacității de colectare ar trebui să fie priorități ale Guvernului, împreună cu restructurarea statului:

“La ce să ne așteptăm anul următor? Sunt două lucruri. Ce mi-aș dori eu să văd și ce cred că se va întâmpla. Ce mi-aș dori eu să văd de la Guvernul Ciolacu 2, în al doilea mandat este să facă ce nu a făcut în primul mandat. Adică, în primul rând să vină cu măsuri cât se poate de clare și eficiente de combaterea evaziunii, de reducerea gap-ului de TVA, de impozitare a sumelor ce nu pot fi justificate, de reducere a gap-ului la accize, și în special la accizele la alcool și de întărire a ANAF-ului pe zona de control de prețuri de produse. Se fac foarte multe rele în numele combaterii transferului de profit, dar nu se fac controalele care ar trebui făcute.

Și mi-aș dori să văd o restructurare a statului pentru că sunt foarte, foarte multe instituții supradimensionate, multe dintre ele complet inutile care nu fac decât să pună bolovani în spatele restului țării”.

Cu toate acestea, Gabriel Biriș a precizat că Guvernul Ciolacu 2 va avea în vedere creșteri d etaxe, inclusiv creșterea TVA-ului:

“Ce cred că se va întâmpla? Va fi înghețarea, că nu cred că este austeritate să îngheți niște sume crescute nerezonabil. Creșeterile de impozite deja anunțate vor rămâne și din nefericire printre acestea se află și impozitul pe construcții care nu e impozit pe investiții și care definitivează opera începută de Guvernul Ciolacu cu impozitul minim pe cifra de afaceri și blocarea oricăror investiții serioase în România și probabil că vom avea creșterti de taxe, inclusiv de TVA, oricât și-ar tatua domnia sa pe mână”.