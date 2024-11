Elena Lasconi, apel către români: „Trebuie să ne apărăm democrația, libertatea câștigate prin sânge în 1989” (VIDEO)

Candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, a făcut un apel marți către cetățeni să apere democrația și libertatea câștigate în urma Revoluției din 1989. Ea a precizat că este nevoie de unitate în vederea construcției unei majorități parlamentare:

Elena Lasconi, apel către români

“Astăzi și în fiecare zi care urmează până pe data de 9 decembrie trebuie să ne apărăm democrația, libertatea câștigate prin sânge în 1989. Pentru asta e nevoie să fim mai uniți ca niciodată, pentru asta e nevoie să avem o majoritate parlamentară, să avem o guvernare bună pentru toți românii.

Eu toată viața mea am servit oamenii, am fost printre oameni. Ca jurnalist, am schimbat viețile a sute de oameni în bine. Pe unele le-am salvat printr-un reportaj pe care l-am făcut. Dar mi-am dat seama că poți să faci mai mult dacă intri în politică. Am reușit să schimb viața a peste 30.000 de oameni în localitatea în care încă sunt primar în bine. Oamenii respectă, apreciază tot ce am făcut.

Îmi doresc foarte mult ca de la anul fiecare român care muncește în țara asta să rămână cu mai mulți bani în buzunar. Îmi doresc ca românii să aibă o școală bună pentru copiii lor de lângă casă, ca fiecărui român să i se facă dreptate în tribunale, în justiție. Îmi doresc spitale în care să nu intri cu o boală și să pleci cu mai multe.

Vreau încă o dată să le mulțumec acestor oameni și sunt convinsă că putem să facem o majoritate parlamentară și să construim o echipă la guvernare”.