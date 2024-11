Elena Lasconi: „Avem de dus o luptă existențială pentru democrația românească” / „USR își asumă clar o luptă împotriva extremismului propus. Trebuie să ne mobilizăm toți cei care suntem pentru democrație și pentru modernizare” (VIDEO)

Candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, a declarat luni seara că urmează o luptă existențială pentru democrația din România și că USR își asumă o luptă împotriva extremismului:

„O spun cu voce tare și cu inima plină și o spun cu vocea milioanelor de români care se simt parte a familiei europene. Românii patrioți au rezistat în istorie de 10 ori invaziilor rusești, vom rezista și acum Da, Europa! Da, NATO!

Dragi români, în următoarele două săptămâni, noi toți împreună avem de dus o luptă existențială pentru democrația românească. Alegerile parlamentare din 1 decembrie, chiar de Ziua Națională a României, chiar în ziua în care vom cânta acele versuri veșnic adevărate că acum ori niciodată croim o altă soartă, acele alegeri parlamentare în acea zi națională devin cruciale în noul context.

USR a reprezentat ideea de schimbare și de curaj în politică. Acum USR își asumă clar o luptă împotriva extremismului propus. Trebuie să ne mobilizăm toți cei care suntem pentru democrație și pentru modernizare în jurul USR”.

Elena Lasconi a făcut un apel către toate forțele reformiste din România să se adune în jurul USR:

„Dacă toate forțele reformiste se strâng în jurul USR, duminica viitoare avem încă o șansă să demonstrăm că suntem mai puternici decât ce se visează la Moscova.

Garantez tuturor forțelor democratice și pro-europene că vom lăsa orgoliile la garderobă și vom face propuneri concrete pentru a ne uni în fața acestui pericol.

USR nu este perfect și credeți-mă, știu asta foarte bine, dar nu a trădat niciodată valorile Revoluției din Decembrie 1989! Independența față de Rusia și un drum euroatlantic au fost visul nostru din Decembrie 1989 și sunt visul pe care azi trebuie să îl apăraăm, trebuie să îl apărăm.

Votul de ieri este un vot împotriva acestei guvernări care și-a bătut joc și i-a umilit pe români cu aroganțe, prețuri mari și taxe! Guvernarea disprețului față de cetățeni trebuie să se încheie, dar frustrarea și revolta noastră nu trebuie să devină o vulnerabilitate exploatată de Rusia. Nu avem voie să permitem ca furia să ne arunce înapoi în trecut!

Haideți să transformăm furia noastră în speranță, în speranță pentru România, pentru România democratică pentru care au murit 1116 la Revoluție, speranța este cea care ne duce înainte!”.

Elena Lasconi s-a adresat și votanților lui Călin Georgescu, precizând că au votat ca un vot de protest, dar că trebuie folosit acest vot pentru transformarea României:

„Implicarea este cea care ne duce înainte! Respectul este cel care ne duce înainte! Dragi români, nu lăsăm pe nimeni să pervertească ce înseamnă să îți iubești țara, pe nimeni! Nu prin ură față de Europa demonstrezi patriotismul sau pe Tik Tok, ci prin mândria desrpre ce avem noi românii de contribuit. De aceea eu spun și celor care l-au votat ieri pe Călin Georgescu, sunt convinsă că mulți dintre voi nu știați de putinismul lui Călin Georgescu, că este anti-NATO și UE, că vrea o întoarcere la izolarea ceaușistă a României, o izolare care înainte de 1989 ne-a adus frig și sărăcie, câți își mai amintesc? Și eu îmi amintesc. Știu că mulți dintre voi l-ați votat pe contracandidatul meu ca un vot de protest. Haideți să transformăm acest vot într-unul pentru România!

În ultimele luni și săptămâni am întâlnit mii de români în toată țara și în diaspora. Am râs cu ei, am plâns cu ei, le-am ascultat toate grijile și supărările și speranțele și ambițiile! Dacă nu iubeam deja România cu toată ființa mea, după această campanie nu mai am niciun dubiu. România are un potențial nelimitat pentru că are oameni buni, români de bună credință, români buni și harnici, creativi, mult mai mulți decât ne lasă politicienii vechi să credem”.