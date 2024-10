Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale: Nicolae Ciucă, un militar de carieră și un domn cumsecade, să vină să susțină proiectul USR dacă ne dorim cu toții ca PSD să nu ajungă la Cotroceni. Nu prea îl mai dezlipește poporul de Ciolacu (FOTO, VIDEO)

Elena Lasconi, liderul USR, a fost aleasă candidată a partidului în cursa pentru Cotroceni, sâmbătă, și a făcut „apel la toate formațiunile politice de dreapta să vină să susțină proiectul la prezidențiale al USR-ului”.

Elena Lasconi este candidata USR la alegerile prezidențiale

Primarul din Câmpulung a susținut primele declarații din noua sa calitate.

„94,32%, deci astăzi s-a întâmplat ceva foarte ciudat, 94,32 și la câteva puncte cred că s-a votat în unanimitate, e ciudat la USR asta! Vreau să le mulțumesc, în primul rând, colegilor mei – și pe voi vreau să vă aplaud (…) – și să îi salut și pe câmpulungeni pe această cale, pe care îi iubesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat această onoare. Este o onoare pentru mine. Nu m-am gândit niciodată în viața mea că o să ajung în punctul acesta, dar cred că e ceva de bine, pentru că acesta e un drum foarte greu, incredibil de greu, dar toată viața mea am ales drumul greu – și drumul greu mi-a adus cele mai mari satisfacții”, a declarat Elena Lasconi.

„Cred că e de bine, pentru că am ales acest drum dintr-un sentiment pozitiv, acela de iubire. Iubesc România cu toată ființa mea și cred că și voi, de asta vă aflați aici, și cred că foarte mulți dintre românii care ne urmăresc acum (…). Vă mulțumesc foarte mult. Este un moment foarte important. Am spus-o de pe 10 iunie, cred, de când am văzut acea hartă roșie, că 2024 este anul în care putem să îngropăm democrația din România sau putem să o salvăm. Eu sunt sigură că fiecare dintre voi, fiecare român de bună-credință își dorește asta”, a adăugat președinta USR.

Ce i-a transmis lui Nicolae Ciucă

„Gândindu-mă la buna-credință, fac apel la toate formațiunile politice de dreapta să vină să susțină proiectul la prezidențiale al USR-ului. Spun asta pentru că singura soluție de prosperitate pentru România este dreapta, din punctul meu de vedere. În ceea ce îl privește pe domnul Ciucă, este un militar de carieră, un domn cumsecade, am auzit de la multă lume, încă nu am vorbit cu domnia sa, dar urmează să o fac pentru că sunt omul dialogului, aș vrea să se gândească bine și să cântărească bine ceea ce se întâmplă în acest moment în țară și, dacă ne dorim cu toții ca PSD să nu ajungă la Cotroceni, să vină să susțină proiectul USR. Din păcate, nu prea îl mai dezlipește poporul de domnul Ciolacu”, a mai declarat Elena Lasconi.