Elena Lasconi: Ciolacu și Ciucă, vinovați în egală măsură pentru banii aceștia pe care i-a pierdut acum Guvernul. Au pus din pix niște persoane, care nu erau profesioniste, în fruntea companiilor de stat (VIDEO)

, președinta USR și candidata partidului la alegerile prezidențiale, a discutat în emisiunea „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, despre , care a propus suspendarea parțială a plăților din PNRR.

„PNRR e cel mai revoluționar proiect, aș putea să spun”

Lasconi îi acuză pe Nicolae Ciucă și Marel Ciolacu și spune că sunt vinovați în egală măsură pentru banii pe care i-a pierdut acum Guvernul, după ce au pus “din pix niște persoane, care nu erau profesioniste, în fruntea companiilor de stat”.

“USR a stat la guvernare 8 luni, în care cea mai importantă treabă pe care au făcut-o colegii mei de la USR și vreau să le mulțumesc pentru asta, a fost un cadou extraordinar, un plan pe care nu cred că îl are nicio altă țară din Uniunea Europeană și anume PNRR-ul, și pe care văd că pierd pe bandă rulantă bani.

E cel mai revoluționar proiect, aș putea să spun.

Nu se întâmplă o grămadă de lucruri din el pentru că nu se dorește. Eu tot asta am spus, domnule, eu nu înțeleg cum oamenii ăștia s-au concentrat doar să ia credite, cu dobânzi mari, pe care o să le plătească și strănepoții dumneavoastră și strănepoții tuturor românilor, în loc să ridice mânecile și să se apuce să facă proiecte. Cică am absorbit cam 4 % din fondurile europene, care sunt la dispoziție până în 2027. Hai să zicem că se mai prelungește un an, dar un an nu se mai prelungește ca să mai accesezi fonduri europene. Trebuie să fie deja accesate și poate să termini de implementat.

Mi se pare aberant. Banii ăștia pe care i-a pierdut acum Guvernul, este în egală măsură vinovat și domnul Ciolacu și domnul Ciucă pentru că a fost prim-ministru. Greșelile sunt evidente pentru că au pus din pix niște personae, care nu erau profesioniste, în fruntea companiilor de stat și am pierdut 500 de milioane de euro. Asta înseamnă că puteam să facem 8 spitale, chiar 10 spitale, așa cum au făcut fetele de la “Dăruiește viață” cu spitalul pentru copii”.