ELena Lasconi: „Eu nu mă bazez pe PNL-ul lui Ciucă și Iohannis” / „Îmi doresc o guvernare de dreapta împeună cu PNL și UDMR, dar dragoste cu sila nu se poate” (VIDEO)

Elena Lasconi a declarat că nu se bazează pe formarea unui guvern alături de PNL cu actuala conducere și că speră ca după alegere PNL-ul să aibă o conducere nouă care să fie dispusă la dialog:

“Eu nu mă bazez pe PNL-ul lui Ciucă și Iohannis. Sunt oameni de bună-credință în PNL, dar ceea ce se întâmplă acum cu coaliția asta împotriva firii nu este în regulă. Pe data de 21 decembrie o să depun jurământul ca președinte al României, aia înseamnă că domnul Ciucă nu a intrat în turul doi, că e evident că șansele mari le are Ciolacu că are în spate o mașinărie de partid foarte puternică pe care nu ai cum să o ignori.

Eu mă întreb dacă reușește PNL să aibă o conducere, pentru că domnul Ciucă nu va mai fi la butoane, niciunii dintre cei care sunt acum la butoane nu vor mai fi la butoane, pentru ca eu să am cu cine să negociez”.

Elena Lasconi a mai precizat că își dorește o guvernare de dreapta alături de PNL și UDMR și a repetat faptul că l-ar nominaliza premier pe Ilie Bolojan:

“Eu am spus-o, o subliniez, o repet, îmi doresc o guvernare de dreapta, care să taie taxele, care să facă reforme pe bune și în educație și în sănătate și în justiție, îmi doresc să fac lucrul acesta împreună cu PNL și UDMR. Dar dragoste cu sila nu se poate. Eu îmi doresc să am un partener de discuție. Pe premier l-aș propune pe domnul Bolojan pentru că are experiență în administrație de mulți ani. Dar eu de când sunt președintele USR-ului văd un nivel foarte jos la cei care conduc PNL-ul și foarte nepoliticos.

Am auzit la televizor spunând mereu, noi vrem să facem un pol de dreapta. Parcă ar vorbi despre extratereștrii peneliștii. Eu am apucat și am vorbit cu toți cei care consideră că sunt de centru dreapta. Dacă cerințele lor sunt ireale chiar nu am cum să fac implozie în partid. Nu putem să punem pe tavă locurile eligibile și semieligibile pentru toți ceilalți și USR-ul să rămână fără niciun loc. Eu știam că ei nu o să renunțe în a avea un candidat, era absolut evident că o să aibă pentru că sunt și alegerile parlamentare”.