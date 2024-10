Elena Lasconi: „Îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădați și păcăliți de această clasă politică” (VIDEO)

Președinta USR, Elena Lasconi, și-a depus marți candidatura pentru alegerile prezidențiale la Biroul Electoral Central. În acest context, ea a precizat într-o declarație de presă că îi reprezintă pe românii care de 35 de ani se simt trădați și păcăliți de actuala clasă politică:

“Știu că toate semnăturile au fost luate pe bune în stradă și nu doar mimate, așa cum s-a întâmplat și cum se întâmplă la celelalte partide politice. Sunt aici în fața dumneavoastră și îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădați și păcăliți de această clasă politică.

Sunt unul dintre milioanele de români care după Revoluția din 1989 și-a văzut de viață. Sunt unul dintre milioanele de români care după Revoluție s-a îndrăgostit, a adus pe lume un copil și-a construit o carieră. Am crezut că e de ajuns să ne construim România noastră, împreună cu familiile noastre, cu prietenii noștri, cu colegii noștri de muncă. Dar de fiecare dată când am ieșit din România noastră ne-am lovit de România lor. De fiecare dată când am ieșit din România noastră ne-am lovit de spitalele lor proaste, de școlile nemodernizate, de aroganța și fanfaronada lor.

De 35 de ani, ei au construit două Românii, o România în care ei au salarii speciale, pensii speciale, drepturi speciale. În cealaltă Românie suntem noi poporul”, a declarat Elena Lasconi.