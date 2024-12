Elena Lasconi: Părerea mea este că ei încearcă să mintă românii până la prezidențiale și după să înceapă măsuri de austeritate foarte mari / În principiu USR va vota guvernul pro-european, dar haideți să vedem cine sunt premierul și miniștrii

Liderul USR, Elena Lasconi, i-a acuzat pe cei din PSD, PNL și UDMR că încearcă să îi mintă pe pe români până la alegerile prezidențiale și ulterior vor fi introduse „măsuri de austeritate foarte mari”.

Elena Lasconi (USR), despre negocierile pentru Guvern și ordonanța-trenuleț

Aflată vineri seară la Digi 24, Elena Lasconi a spus că ordonanța-trenuleț pentru reducerea cheltuielilor ar fi trebuit dată de actualul guvern.

„Acea ordonanță trebuia să o dea acest guvern, încă în funcție, iar ceilalți parteneri au cedat. Trebuia să fie responsabilitatea guvernului Ciolacu (…). Aduceți-vă aminte, pe data de 21 noiembrie, vă rog să căutați în arhivă, veți vedea declarația domnului Ciolacu, care spunea că are schița de buget pe 2025, deci o avea pe 21 noiembrie. Noi, de când am început negocierea am tot spus, «arătați-ne bugetul!», pentru că știam că se pregătesc măsuri foarte grele. Părerea mea este că ei încearcă să mintă românii până la alegerile prezidențiale și după alegerile prezidențiale să înceapă măsuri de austeritate foarte mari”, a declarat liderul USR.

Întrebată dacă USR rămâne în opoziție, ea a adăugat: „Se va întâmpla că vom lucra pentru români. Mie nu îmi place cum sună chestia asta cu opoziția. Vom sprijini toate proiectele bune ale partidelor care acum fac coaliția”.

Cum se va poziționa USR la votul de învestire

Întrebată dacă USR va vota un guvern alcătuit din PSD, PNL, UDMR și minorități, Elena Lasconi a răspuns: „Da, dar haideți să vedem. Noi nu avem un premier, nu știm cine o să fie miniștrii, nu știm nimic despre lucrul acesta. Hai să le vedem! În principiu, da”.

Întrebată încă o dată dacă USR va vota guvernul pro-european, Lasconi a adăugat: „Haideți să vedem cine sunt miniștrii și premierul!”.