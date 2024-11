Elena Lasconi: „Promit că voi da totul pentru a mă ridica la așteptările tuturor românilor” (VIDEO)

Președinta USR, Elena Lasconi, a transmis luni seara, de la sediul USR, după ce a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale că va fi președintele tuturor românilor, inclsiv al celor care nu au votat-o în primul tur:

“Pentru toți românii care au fost subestimați vreodată acest rezultat este al vostru. Pentru toți românii cărora li s-a spus că nu se poate, acest rezultat este al vostru.

Pentru toți cei care au curajul să țintească mai sus, care cred într-o România demnă, pozitivă și europeană, acest rezultat este al vostru. Tuturor celor care mi-ați acordat votul vă mulțumesc pentru mobilizare și încredere. Știu că votul vostru nu a fost unul pentru mine ci pentru voi, pentru viitorul vostru și al celor pe care îl iubiți. Să știți că am emoții! Promit că voi da totul pentru a mă ridica la așteptările tuturor românilor, tuturor celor care ieri au votat cu un alt candidat vă spun cu toată tăria că voi fi președintele tuturor cetățenilor. Știu că am muncit pentru a vă câștiga votul și încrederea. În următoarele săptămâni și o voi face neobosit așa cum nu am obosit să lucrez pentru români toată viața mea. Fiecare vot este un mesaj că aveți alte așteptări de la țara voastră! Știu că eu și USR trebuie să ne facem partea noastră pentru a duce această schimbare. Dragi români, vă auzim și vă vedem!”

Ea a precizat că este un gest de normalitate că Marcel Ciolacu și-a acceptat înfrângerea,

“Am vorbit cu mama, cred că acum o oră, și m-a felicitat. Mama mea a lucrat la mai multe restaurante în Hațeg unde am crescut. Toată viața ei a spălat pahare cu apă rece, câte 12-14 ore pe zi. În familie știm ce este munca, știm cum este să trăiești din munca ta, nu din pensii speciale , nu din sinecuri de la partid, nu din cadouri de lux de la dezvoltatori țepari”, a mai spus Elena Lasconi.