Elena Lasconi: Sunt deschisă să dialoghez cu Nicușor Dan, dar nu avem fixată nicio întâlnire (VIDEO)

Elena Lasconi, liderul și candidata USR la alegerile prezidențiale, a vorbit despre cursa pentru Cotroceni, joi, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și s-a arătat deschisă să dialogheze cu Nicușor Dan, dar a precizat că nu au fixată nicio întâlnire în acest sens.

Elena Lasconi (USR), pe B1 TV, despre candidatura lui Nicușor Dan

Întrebată despre candidatura lui Nicușor Dan și despre cei care susțin că în USR ar exista oameni care ar înclina mai degrabă spre actualul primar al Capitalei, liderul USR a explicat: „Eu nu am discutat asta, adică n-am vorbit cu colegii mei despre asta, și nici în Biroul Național nu s-a discutat acest aspect. Asta este o discuție care înțeleg că a pornit de la domnul Nicușor Dan, care a spus că asta știe dumnealui. Eu nu știu lucrul acesta, dar știu cu certitudine că m-au votat, și nu de frică, m-au votat peste 1.700.000 de români și am o mare responsabilitate, asta mă responsabilizează, și sunt votată cu peste 90% din congres ca fiind candidatul la prezidențiale, sunt și președintele partidului”.

„Candidatura domnului Nicușor Dan mi se pare că a fost anunțată foarte repede. O să privesc și o să cercetez cu atenție ce se întâmplă în următoarea perioadă, dar eu sunt deschisă dialogului, adică sunt deschisă să dialoghez cu domnul Nicușor Dan, pe care eu îl respect, dar nu avem fixată nicio întâlnire în acest sens”, a adăugat Elena Lasconi.

Elena Lasconi: Sunt deschisă dialogului

Întrebată dacă a existat vreo întâlnire înainte de momentul anunțului făcut de Nicușor Dan, Elena Lasconi a spus: „Nu, dar l-am sunat și nu mi-a răspuns, înainte cu câteva ore de acel anunț (…), pentru că asta am înțeles că urmează să se întâmple și pentru că mi-a transmis un coleg că domnul Nicușor Dan a spus că m-a sunat de mai multe ori în ziua respectivă și nu am răspuns, și nu am avut niciun apel pierdut și am același număr de telefon. În continuare, v-am spus, din respect, eu sunt deschisă dialogului”.