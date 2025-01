Eugen Tomac: „Credem că o candidatură a lui Nicușor Dan este binevenită, nu este o candidatură împotriva cuiva. PMP va da un vot de susținere și ne vom implica în campania pentru alegerile prezidențiale” (VIDEO)

Eurodeputatul , liderul , a transmis în emisiunea Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, pe B1 TV, că PMP îl va susține pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, cu toate că la alegerile anterioare au susținut-o pe Elena Lasconi.

Tomac a declarat că o candidatură a lui Nicușor Dan este binevenită și nu reprezintă o candidatură împotriva cuiva. El a subliniat că politica trebuie să fie adaptată la realitatea actuală și că, având în vedere criza fără precedent, este necesar un calcul politic corect și pragmatic.

„PMP va da un vot de susținere și ne vom implica în campania pentru alegerile prezidențiale”

Tomac a menționat că, inițial, au susținut-o pe Elena Lasconi, dar au ajuns la concluzia că Nicușor Dan are șanse mai mari să intre în turul doi.

“Nu ne repoziționăm, avem o nouă realitate politică și politica se face cu prezentul și viitorul, o criză fără precedent și din evaluările noastre, și un calcul absolut pragmatic și corect politic, credem că o candidatură a domnului Nicușor Dan este binevenită. Nu este o candidatură împotriva cuiva. Dacă e să fiu corect până la capăt, noi am avut un candidat în primul tur din partea Forțelor de Dreapta, domnul Ludovic Orban, care, evident, în momentul în care am constatat că nu are nicio șansă să intre în turul 2, am luat decizia corectă de a o susține pe doamna Lasconi pentru că era singura cea mai bine poziționată dintre candidații de dreapta.

Din păcate, turul 2 al alegerilor prezidențiale a fost anulat fără să ni se dea o explicație, cei care au ieșit și au anunțat acest lucru stau dispăruți astăzi și nu au capacitatea și nici credibilitatea necesară de a explica ce s-a întâmplat în România, iar realitatea nouă politică pe care o vedem în momentul de față, cu toate evoluțiile de după 6 decembrie, ne trimit cu gândul spre o soluție pe care noi o considerăm legitimă și necesară pentru a intra în această competiție.

Și evident că, mâine, vom avea un Congres la Palatul Parlamentului, în prezența domnului primar General Nicușor Dan, și PMP va da un vot de susținere pentru candidatura domniei sale și, evident, ne vom implica în campania pentru alegerile prezidențiale”.