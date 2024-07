Eugen Tomac (PMP) susține că dosarul Schengen e un eșec al actualei guvernări: „A fost umilitor pentru noi să asistăm neputincioși în fața unui abuz de putere pe care l-a exercitat Austria în ultimii doi ani” (VIDEO)

Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, e de părere că e „o improvizație” și un eșec al actualei guvernări, în condițiile în care Croația a fost primită în spațiul de liberă circulație încă din 2022, deși a aderat la UE mult după noi, în 2013.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Eli Roman pe B1 TV.

Tomac: Dosarul Schengen, un eșec al actualei guvernări

„România a eșuat, pe 8 decembrie 2022, pentru că atunci, în Consiliul JAI, un stat care a intrat mult mai târziu decât noi în UE, respectiv Croația, a primit verde de la toate statele, în schimb noi și bulgarii, care îndeplinim criteriile din 2011, nu am fost acceptați.

Și aici este un cec în negru pentru guvernarea actuală, că n-a fost capabilă să se pregătească, să negocieze mai bine, astfel încât românii să se bucure încă din 2022 de intrarea deplină în Schengen.

Al doilea aspect: în Consiliul European, șefii de stat și de guvern, în decembrie 2011 și februarie 2012, au decis ca Romînia și Bulgaria în 2012 să intre în Schengen. Din păcate, evenimentele din vara lui 2012 au amânat pe termen extrem de lung și nejustificat intrarea noastră în Schengen.

Mai mult, în Ministerul de Interne există un Departament pentru problematica Schengen. Vă spun că au existat ani la rând în care acest departament nu s-a întrunit niciodată, nu a avut nicio întâlnire interministerială, deci pur și simplu a lipsit de pe agenda PSD acest subiect”, a declarat președintele PMP.

Tomac: Iohannis n-a reușit niciodată în 10 ani de mandat să impună subiectul Schengen pe ordinea de zi a Consiliului European

„După ce am eșuat în 2022 și pentru că am pus câțiva europarlamentari presiune pe Executivul european, eu chiar am deschis o acțiune la CJUE că e o încălcare flagrantă a Tratatului și a Acordului Schengen, evident că atât Comisia cât și statele membre au încercat să găsească o soluție, improvizată cred eu, de a ne permite să intrăm parțial, pe o procedură scrisă, deci nu un vot în Consiliul JAI, în ultima zi a anului trecut. Tocmai pentru că nimeni nu avea o explicație pentru români și bulgari în an electoral de ce, totuși, suntem în afara Schengen.

E dificil să înțeleg de ce Iohannis n-a reușit niciodată în zece ani de mandat să impună pe ordinea de zi a Consiliului European acest subiect, care nu mai e unul bilateral, ci unul european”, a continuat Eugen Tomac.

Eugen Tomac s-a arătat „rezervat” că anul acesta vom intra în Schengen și cu granițele terestre: „Cel mai probabil, în timpul președinției poloneze de anul viitor dar a fost umilitor pentru noi să asistăm neputincioși în fața unui abuz de putere pe care l-a exercitat Austria în ultimii doi ani”.