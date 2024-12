Felix Cozma (PSD), după informațiile apărute despre șeful SIE: „Cu siguranță, probabil în fața celor care l-au numit, trebuie să răspundă”

(PSD) a comentat în emisiunea„Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, informațiile apărute în presă despre , Gabriel Vlase, care ar fi zburat de câteva ori cu un jet privat, plătit din bani publici, la curse de Formula 1, inclusiv la cea de pe 8 decembrie, când ar fi trebuit să aibă loc alegerile prezidențiale în România.

„Cu siguranță, probabil în fața celor care l-au numit, trebuie să răspundă”

Cozma este de părere că ar trebui să existe o discuție cu privire la această deplasare.

“Am văzut și eu datele publicate în presă. Din punctul ăsta de vedere, eu, politic, nu am ce răspuns să vă dau decât că ar trebui să răspundă în fața președintelui. Este și pe procedura de numire la propunerea președintelui în Parlament, adică dacă are sub o formă sau alta de răspuns, și eu, personal, zic că ar trebui să fie o discuție legat de această deplasare. Nu știu, nu am eu datele să vă spun dacă a fost o plimbare sau a fost o chestiune legată de muncă și așa mai departe, dar, cu siguranță, probabil în fața celor care l-au numit, la urma urmei, trebuie să răspundă”.

Întrebat dacă PSD ar trebui să-l înlăture pe Vlase din funcție, Cozma a răspuns:

“E o situație pe care nu știu dacă, politic, trebuie să o explice Partidul Social Democrat”.