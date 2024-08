Florin Barbu: A fost aprobată Strategia schimbărilor climatice, în care intră și deșertificarea / E un ciclu în România – 3 ani de secetă și 3 ani de ploi. 2025 ar trebui să fie un an agricol foarte bun (VIDEO)

Florin Barbu (PSD), ministrul Agriculturii, a vorbit miercuri, pentru B1 TV, despre măsurile luate la nivelul Guvernului împotriva fenomenului de deșertificare. Totodată, acesta a spus că „e un ciclu în România – 3 ani de secetă și 3 ani de ploi și culturi foarte bune”, iar 2025 „ar trebui să fie un an agricol foarte bun”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru.

Barbu, despre măsurile împotriva deșertificării

„A fost aprobată Strategia schimbărilor climatice în România, în care intră și 100% (e reală deșertificarea și o luăm în calcul). (…)

Se tot vorbește că în Dolj deșertificarea a luat amploare foarte mare, a luat amploare foarte mare, dar în sistemul de irigație Nedeia – Măceșu, unde e identificată zonă cu deșertificare, punând sistemul de irigații în funcțiune acum în acele zone se produc cereale, și vorbim aici de porumb, cu o producție de 14 tone la hectar.

Poți să recuperezi acest sol prin deficitul de apă pe care-l poți asigura prin irigații.

Avem un program foarte ambițios atât prin programul național strategic al Ministerului Agriculturii pentru înființarea de perdele forestiere, cât și Ministerul Mediului prin PNRR, tot pe și, bineînțeles, împădurire în zonele în care sunt posibile deșertificări”, a explicat ministrul Agriculturii.

Barbu: 2025 ar trebui să fie un an bun pentru agricultură

Ministrul a mai afirmat că nu e reală teoria conform căreia în România avem deja o climă mediteraneeană.

„Nu trebuie să ne speriem. Eu sunt sigur, din datele pe care le am, că din septembrie temperaturile se vor răci și vor fi și precipitații. Nu trebuie să intrăm în panică în agricultură că nu avem zăpadă. Dacă avem ploi, avem reducerea deficitului de apă din sol.

Datele arată clar că e un ciclu în România – 3 ani de secetă și 3 ani de ploi și culturi foarte bune. Acum e ultimul an, 2025 ar trebui să fie un an agricol foarte bun”, a mai declarat ministrul Florin Barbu.