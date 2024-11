Florin Manole: Poate generațiile actuale și generațiile mai tinere decât cea din care vine Connect-r ar avea mai multe informații dacă în București, de exemplu, am avea un Muzeu al Holocaustului (VIDEO)

România este una dintre puținele țări din sud-estul Europei care nu are un Muzeu al Holocaustului, a declarat Florin Manole, candidat PSD la alegerile parlamentare, miercuri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, în contextul mesajului de susținere pe care l-a transmis Connect-R pentru Călin Georgescu.

Florin Manole (PSD), pe B1 TV, despre CCR și alegerile prezidențiale

Întrebat dacă este de părere că am putea asista la anularea primului tur, social-democratul a spus: „Eu, făcând Facultatea de Istorie, nu mă pricep (…). Eu, până acum, niciodată nu am avut comentarii referitor la Curtea Constituțională. Este o instituție la fel ca și alte instituții, Justiției ș.a.m.d., care au autonomia lor și care au reglementările lor. Așadar, au toată libertatea și instrumentele să își facă treaba. Realmente nu am o poziție, nici nu am citit măcar contestațiile celor care au transmis respectivele contestații Curții Constituționale”.

„Sunt foarte multe decizii controversate ale Curții Constituționale și eu niciodată nu o să comentez în funcție de cum îmi place sau nu, pentru că mi se pare că e normal ca instituțiile să nu îți dea întotdeauna ție dreptate, indiferent cine ai fi, ca cetățean sau politician, sau organizație”, a adăugat Florin Manole.

Florin Manole consideră că ar fi nevoie de un Muzeu al Holocaustului

Întrebat ce părere are despre mesajul lui Connect-R cu privire la votul de duminică, Florin Manole a spus: „Împărtășesc dezamăgirea față de mesajul acesta, dar îi văd și o explicație, nu o scuză, o explicație. Poate generațiile actuale și generațiile mai tinere decât cea din care vine Connect-r ar avea mai multe informații dacă în București, de exemplu, am avea un Muzeu al Holocaustului. E un proiect pe masa administrației din București de opt ani de zile”.

„Dacă eu greșesc, se poate verifica și pot fi contrazis, dar vreau să vorbesc despre idee, nu despre oameni și subiecte într-un mod personal. Ideea este următoarea, România este una dintre puținele țări din sud-estul Europei care nu are un Muzeu al Holocaustului. Muzeele Holocaustului au rolul lor indiscutabil în educația generațiilor foste și actuale din școlile românești sau de pretutindeni”, a mai declarat Florin Manole.