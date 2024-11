Fostul premier Victor Ponta îi cere lui Marcel Ciolacu să nu demisioneze: „Acum nu e timp de lamentari, reproșuri sau batalii interne; nu e timp de demisii sau abandon”

Fostul premier PSD, , îi prezent candidat al partidului la parlamentare, i-a cerut lui Marcel Ciolacu să nu își dea demisia în urma rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale.

Ciolacu a ieșit din cursa pentru Cotroceni

Primele estimări ale votului au fost primite în aplauze duminică seară în sediul PSD. Totuși, toate calculele s-au schimbat de dimineață, când Marcel Ciolacu a devenit din câștigător,învins,conform

Liderul PSD a căzut de pe locul întâi pe locul al treilea și a ieșit din cursa pentru Cotroceni. Această situație este o premieră istorică pentru PSD, de a nu avea niciun candidat în turul doi la alegerile prezidențiale.

În urma acestei situații, a anunțat luni dimineața că mai mulți lideri își dau demisia, însă fostul lider al social-democraților, Victor Ponta, i-a cerut însă să nu demisioneze.

Ce mesaj a avut Victor Ponta

„Dragă popor pesedist! Dragă Marcel – camaradul meu! Am trăit impreuna multe victorii si multe infrangeri! Acum NU e timp de lamentari, reproșuri sau batalii interne; nu e timp de demisii sau abandon; Duminica este urmatoarea batalie – si eu cred cu tarie ca inca o putem castiga! Este o zi esentiala pentru votantii de stanga, pentru primarii si alesii nostri locali, pentru militantii si toti cei care inseamna PSD! Guvernarea tării in aceste momente atat de grave este fundamentala – si nimeni nu stie mai bine decat PSD sa guverneze in momente de criza! Haideti sa strangem randurile si sa le aratam oamenilor ca nu ii abandonam acum!”, este mesajul lui Victor Ponta.

Elena Lasconi a trecut pe locul al doilea în preferințele electoratului, conform datelor provizorii publicate în timp real pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după centralizarea a 20.056 de procese verbale (99,98%) din cele 20.059. Ea l-a devansat astfel pe candidatul PSD, Marcel Ciolacu. Pe primul loc se situează în continuare candidatul independent Călin Georgescu – 2.120.180 voturi (22,95 %).