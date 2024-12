Gabriel Zetea, despre varianta unui candidat comun la prezidențiale: Eu n-aș spune nu unei întâlniri în care toate partidele pro-europene ale României să încerce să găsească o soluție comună (VIDEO)

, președintele Consiliului Județean Maramureș, a fost întrebat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu, dacă va rămâne candidatul PSD la alegerile prezidențiale.

„Eu n-aș spune nu unei întâlniri în care toate partidele pro-europene ale României să încerce să găsească o soluție comună”

Zetea a precizat că nu au avut loc discuții despre acest subiect, însă, a precizat că nu ar spune nu unui candidat comun la prezidențiale, cu celelealte partide pro-europene ale României.

“N-am luat o decizie în interiorul Partidului Social Democrat. Vă dați seama, decizia asta total neașteptată și fără precedent nu a fost bănuită de către partidele politice. Ne aflăm într-o situație nouă, o să avem luni o întâlnire a Consiliului Politic Național al Partidului Social Democrat, să discutăm strategia Partidului Social Democrat, dar eu vă spun sincer, am și spus-o deja public, astăzi. Eu n-aș spune nu unei întâlniri în care toate partidele pro-europene ale României să încerce să găsească o soluție comună, cu un candidat care să poată să reprezinte ferm, să reprezinte stând în picioare, așa cum le place unora dintre români, cel mai multora dintre români să spună, să se prezinte în cadrul structurilor europene cu forță, dar, în același timp, să ne și reprezinte la nivel de tradiții, la nivel de familie tradițională”.

„Candidaturile comune sunt o variantă pe care fiecare partid trebuie să o ia clar în discuție”

Întrebat dacă exclude varianta ca acea soluție comună să fie Nicușor Dan, Zetea a răspuns:

“Nu excludem absolut nicio posibilitate, până la urmă, de candidat, care să poată să reprezinte toate curentele politice, care își doresc un parcurs european al României. O discuție în acest sens este, fără putință de tăgadă, cel mai important lucru care trebuie să se întâmple în zilele următoare, între liderii tuturor partidelor politice.

De aceea și avem această coaliție, care s-a creat în acest moment la nivelul Parlamentului și felicitări tuturor liderilor care și-au călcat pe orgolii, care au înțeles că mai importantă e România decât orgoliile astea mărunte ale fiecărui partid. Mai mult, PSD și PNL au deja cel mai bun sondaj. Atunci când am candidat la alegerile europarlamentare împreună, în numele stabilității, pentru o viață mai bună pentru fiecare roman și am fost votați de 50% dintre români, în momentul în care am candidat împreună, în momentul în care am început să ne certăm, în momentul în care am arătat românilor că facem aroganțe unii celorlalți, românii ne-au sancționat la vot, iar candidaturile comune sunt o variantă pe care fiecare partid trebuie să o ia clar în discuție”.