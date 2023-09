Gabriela Crețu, fosta soție a lui Dumitru Buzatu, spune că flagrantul DNA i-a provocat un preinfarct / Despre averea lui: „E obținută legal. Știu cum se duce la prășit, la strâns fân”

Gabriela Crețu, fosta soție a lui Dumitru Buzatu, a susținut că flagrantul DNA de vineri i-a provocat un preinfarct. Ea nu crede că Buzatu are o avere așa mare cum e prezentat public și consideră că totul e o înscenare.

Gabriela Crețu, reacție după Dumitru Buzatu, fostul soț, a fost prins luând mită

Amintim că Dumitru Buzatu, politician care a fost peste 30 de ani în PSD și care a condus Vasluiul, unul dintre cele mai sărace județe din țară, de mai multe mandate, a fost prins, vineri, de DNA de la un om de afaceri din zonă.

Buzatu a fost între timp , iar acum se află în arestul preventiv.

Gabriela Crețu, care i-a fost soție până în 2015, a declarat că a făcut preinfarct când a auzit de flagrantul DNA, informează

Ea a repetat apoi că totul e o înscenare: „E treaba justiției să dovedească”.

Ce a spus Crețu despre averea lui Buzatu

Anterior, Gabriela Crețu a susținut că nu crede că fostul soț și-a făcut averea ilegal și că, de fapt, nici nu e așa bogat cum se spune.

„Are o fermă. Nu verific declarațiile de avere ale președintelui CJ. Eu cred că sunt în mod legal obținute. Nu am niciun argument să spun că nu. Că știu cum se duce la prășit, la strâns fân și la… deci nu cred că sunt din alte surse”, a declarat Gabriela Crețu, pentru

În urma izbucnirii acestui scandal, Crețu, care e senatoare, a fost suspendată din PSD. Decizia colegilor ei : „Chiar dacă ar fi adevărat, nu înțeleg de ce am eu o responsabilitate în acest moment. Suntem despărțiți de mai bine de 20 de ani și divorțați legal din 2015. Am o relație colegială, lucrăm împreună. De ce să fiu eu suspendată din partidul la care am construit 33 de ani?”.

Potrivit Dumitru Buzatu are 14 case, 9 terenuri, vehicule, două mașini de epocă, o șalupă, o rulotă și un venit lunar de peste 5.000 de euro. De asemenea, el a făcut o donație către fiul său, constând într-o casă și un teren.