Fosta soție a lui Dumitru Buzatu e supărată că a fost suspendată din PSD: E total nedrept. Eu am construit 33 de ani în acest partid, am muncit, am câştigat campanii

Senatoarea Gabriela Creţu, suspendată sâmbătă din PSD după ce fostul ei soț, , a fost prins de DNA de 1,25 milioane de lei, a declarat că decizia partidului în ce o privește este nedreaptă și o va ataca la Comisia de integritate a formațiunii.

Fosta soție a lui Buzatu, supărată că a fost suspendată din PSD

„Eu ce am făcut? De ce sunt condamnată? M-au suspendat pe mine din partid că vorbesc mult şi îi critic, dar asta e altceva. Suspendarea mea este total nedreaptă. Nu ştiu care este motivaţia. Voi contesta decizia la Comisia de integritate. De ce să fiu eu suspendată din partidul la care am construit timp de 33 de ani, în care am muncit, am condus campanii, am câştigat cinci campanii”, a declarat Gabriela Creţu, pentru

Ea a mai susținut că demisia fiului ei, Tudor Buzatu, din funcția de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului e un gest de onoare. Totuși, a ținut să precizeze că și el este „o victimă absolută”.

Gabriela Creţu a mai spus că e despărţită de Dumitru Buzatu de 20 de ani şi divorţată de acesta din 2015, iar acum au doar o relație de colegialitate așa cum au și alți membri de partid.

Dumitru Buzatu, reținut pentru luare de mită. El a fost exclus din PSD

Amintim că Dumitru Buzatu, om vechi în PSD și președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui de mai multe mandate, a fost prins de procurorii DNA, vineri seară, în timp ce lua o mită de 1,25 milioane de lei pentru derularea unui contract.

Sâmbătă, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că Biroul Politic al partidului a votat în unanimitate pentru din partid. Gabriela Crețu, fosta lui soție, a fost suspendată din formațiune.