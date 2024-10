Diana Stoica (USR), după ce Curtea de Apel Iași a eliminat toate înregistrările din dosarul lui Buzatu: „Problema este că oamenii își pierd încrederea în acest proces. Cine a greșit trebuie să plătească” (VIDEO)

Deputata USR, , a comentat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, decizia dată de Curtea de Apel Iași, vineri, care a eliminat toate înregistrările din dosarul lui .

Diana Stoica a exprimat o mare îngrijorare cu privire la decizia Curții de Apel Iași, subliniind că justiția din România este afectată de politizare și deprofesionalizare. Ea a menționat că oamenii își pierd încrederea în sistemul de justiție, mai ales când observă că anumiți magistrați nu își îndeplinesc corect atribuțiile. Stoica a subliniat că este esențial ca toți cei care au greșit să răspundă pentru faptele lor și ca judecătorii să își facă treaba în mod imparțial.

„Problema este că oamenii își pierd încrederea în acest proces”

Diana Soica a fost întrebată cum privește decizia Curții de Apel Iași.

„Cu foarte mare îngrijorare. Așa cum spunea și domnul Ialomițianu, noi avem anul trecut peste 5000 de spețe care s-au prescris.

Domnul Ciolacu ne spunea acum câteva zile că justiția funcționează, s-o lăsăm în pace, dar în timpul ăsta noi vedem că anumiți magistrați, probabil, nu-și fac bine treaba, pentru că am văzut cu toții un om care a plecat cu un portbagaj plin de bani. Am văzut cum justiția din țara noastră are un oarecare calendar electoral, apropo de speța cu domnul Tătaru, găinile și găina care n-a mai fost găină.

Am văzut cum justiția, din păcate, lasă criminali care au fost drogați la volan și au omorât oameni, în libertate. Problema este că oamenii își pierd încrederea în acest proces, atâta vreme cât nu își face treaba. În sistemul de justiție, sunt foarte mulți oameni buni, care se luptă cu politizarea acestui sistem cu deprofesionalizarea și, aici, domnul Dragnea, ne aducem aminte ce a făcut cu acest sistem pe vremea dânsului”, a precizat Diana Stoica.

„Toată lumea trebuie să răspundă pentru ce a făcut”

„Și lucrurile astea, dacă nu se rezolvă și nu se tratează cu seriozitate și nu mai băgăm mizeria sub preș, nu o să găsim niciun fel de soluții. În primul rând, trebuie să înțelegem că avem o problemă și apoi să o gestionăm.

Toată lumea trebuie să răspundă pentru ce a făcut, cine a greșit trebuie să plătească și oamenii trebuie să își facă treaba în mod imparțial, în special judecătorii.

Eu am făcut Dreptul, să știți, și mă gândeam mult timp dacă să devin procuror sau judecător. Și mi se părea că funcția de demnitatea asta de judecător este ceva mult prea supraomenesc, dacă vreți. Mi se părea foarte greu, ca eu, un om care mai greșesc, să vin să dau o sentință, dar ăsta este rolul judecătorului, îți asumi această atribuție pe care o ai, de a face dreptate oamenilor și, din păcate, vedem foarte rar sau cu mare întârziere întâmplându-se asta”, a mai adăugat deputata.