Gabriela Firea: Am avut o campanie curată, deschisă, bazată doar pe proiecte. Am încercat să îi convingem pe cetățeni că sunt un om energic și vreau să muncesc în continuare pentru București (VIDEO)

Candidata PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit despre campania sa, marți, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, și a spus că a încercat să îi convingă pe cetățeni „că proiectul nostru este unul viabil, că sunt un om energic, un om dinamic și vreau să muncesc în continuare pentru București”.

Gabriela Firea (PSD), pe B1 TV: Am avut o campanie curată, deschisă, bazată doar pe proiecte

Întrebată despre cum a decurs campania, candidata PSD la Primăria Capitalei a spus: „Am avut un deficit la început pentru că am constatat din întâlnirile directe cu cetățenii că nu știau toți că sunt până la urmă candidat cu certitudine, dar împreună cu toții colegii mei de la București ne-am mobilizat, din toate cele șase sectoare, și cred că am făcut o campanie democratică, curată, deschisă, bazată doar pe proiecte”.

„Ne-am fi dorit să avem și o dezbatere cu domnul primar în funcție și cu ceilalți contracandidați, din păcate, nu a avut loc, și m-am bizuit în primul rând pe două idei centrale. Să aduc aminte ceea ce am făcut aminte în primul mandat, să recunosc acolo unde consider că am greșit și nu aș mai merge pe aceleași idei dacă aș reveni la primărie. Să arăt realizările, Pasajul Ciurel, de asemenea, extinderea de la Fabrica de Glucoză, spitalele pe care le-am renovat sau construit”, a declarat Gabriela Firea.

„Partea a doua, să arătăm că împreună suntem o echipă, cu primarii de la sectoarele 3 și 4, ce au putut să realizeze în acești patru ani de zile colegii mei în primărie. Chiar astăzi am fost la Ministerul Transporturilor și am fost martora unui vis pe care îl speram de șapte ani de zile, pentru că împreună am început, prin planul de mobilitate, să gândim o extindere a liniilor de metrou pentru a prelua traficul din județul Ilfov”, a continuat social-democrata.

Gabriela Firea: Vreau să muncesc în continuare pentru București

„Am încercat să comprimăm campania, întâlnirile cu cetățenii, să îi convingem că proiectul nostru este unul viabil, că sunt un om energic, un om dinamic și vreau să muncesc în continuare pentru București”, a mai spus Gabriela Firea.