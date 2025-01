George Simion, acuzații grave la „Marșul Unirii” de la Iași: „Au fraudat alegerile, le-au comasat și, pentru că nu a ieșit cum au vrut ei, le-au anulat abuziv, iar acum vor să le repete, la fel de abuziv”

Președintele AUR, George Simion, a lansat critici dure la adresa clasei politice actuale cu ocazia “Marșului Unirii” de la Iași, unde au participat aproape 3.000 de persoane.

“Anul acesta, clasa politică trădătoare a ales să fugă din calea poporului unit și, la fel ca în anii în care am fost închiși în case în timpul pandemiei, să nu vină aici, în Iași, la Piața Unirii, în fața domnului nostru Alexandru Ioan Cuza. Am avut în acești 35 de ani niște conducători nedemni pentru poporul român. Am avut multă durere și multă, multă trădare acolo, în fruntea țării.

Dar dacă acești politruci au ales să fugă din calea poporului unit, mă bucur că, ușor, ușor, sute de steaguri tricolore și mii de inimi de români adevărați vin aici, în Piața Unirii, și vor umple și anul acesta Piața Unirii, și vor face Hora Unirii Neamului Românesc. La mulți ani, români!”.

George Simion a precizat în discurul său adresat manifestanților că alegerile prezidențiale au fost furate:

“Au fraudat alegerile, le-au comasat și, pentru că nu a ieșit cum au vrut ei, le-au anulat abuziv, iar acum vor să le repete, la fel de abuziv. Mesajul nostru este clar: Ne dorim, la fel ca întotdeauna, ca românii să fie liberi. Ne dorim democrație! Revenirea la normal! Revenirea la turul II de alegeri și un viitor pentru copiii noștri aici, la noi în țară. Dacă politicienii nu au auzit glasul a peste 100.000 de români, care au fost în Capitală pe 12 ianuarie, vor trebui să asculte astăzi Piața Unirii plină, care are un mesaj clar: Turul II înapoi!

Noi suntem aici pentru că un jurământ ne leagă. Țara noastră nu e întreagă, însă asta doar până într-o zi! Noi suntem aici ca în fiecare an, de dinainte să existe Alianța pentru Unirea Românilor. Noi suntem aici de peste 10 ani și vom veni, indiferent dacă se opune unul sau altul. Indiferent dacă crează diferite disensiuni și minciuni, cum a făcut primarul Iașiului. Noi, în fiecare an, suntem prezenți la Iași, dar și la Focșani. Împreună, de aici, din capitala istorică a Moldovei, dăm start zilei de sărbătoare națională, zilei de 24 ianuarie, atrăgând atenția că Moldova este astăzi lăsată în urmă, este ruptă în două. Ne gândim cu durere în suflet la frații noștri din Cernăuți și din Chișinău. Vom face tot ce ne stă în putere pentru ca frații noștri de la Cernăuți si Chișinău să fie respectați, pentru ca, în cetățile românești de la Tighina, de la Cetatea Albă, de la Hotin, să fie pace, iar școlile și bisericile românești să fie lăsate în legea lor, așa cum au fost de sute și sute de ani. “Ştefane, Măria ta, Tu la Putna nu mai sta, Las’ arhimandritului toată grija schitului”.

Simion a mai precizat că AUR își dorește alegeri libere, revenirea la normal, “adică familia compusă dintre un bărbat și o femeie, nu inventiile lor de laborator”:

“Dragii mei, trăim un moment istoric! Poporul român s-a trezit, iar numărul mare de patrioți, prezenți astăzi în Piața Unirii, este atât de mare și pentru Ziua Unirii Principatelor, dar și pentru a arăta că ne-am trezit. Nu mai permitem nimănui să ne calce în picioare demnitatea, valorile, identitatea. Nu vom lăsa minți bolnave care ne-au condus până acum să o facă în continuare. La fel ca partenerii noștri din lumea liberă, din lumea democratică, ne dorim alegeri libere, ne dorim revenirea la normal, adică familia compusă dintre un bărbat și o femeie, nu inventiile lor de laborator. Ne dorim credință creștină pe pământ românesc! Și ne dorim ca strămoșii noștri să fie mândri de noi, mândri de acțiunile noastre și mândri de cei care sunt urmașii lui Ștefan cel Mare și Sfânt, Domnului nostru Alexandru Ioan Cuza și a tuturor domnitorilor Țării Românești, a Moldovei și a Ardealului.

Sunt mândru de fiecare dintre voi, de la stegarul venit din Maramureș, până la suceveni, bucovineni, olteni și fiecare român reprezentat la această adunare națională de la Iași. Să țineți minte că noi suntem în fiecare an, pe 24 ianuarie, la Iași, apoi la Focșani, pe 27 martie la Chișinău, iar pe 1 decembrie la Alba Iulia. Să țineți minte că aceste steaguri care flutură sus trebuie să fie ținute de oameni demni, care nu trădează, care merg până la capăt și, așa cum au făcut astăzi și au alungat clasa politică trădătoare din manifestările organizate la Iași, o vor face și în spațiul public, fără violență, calm, pașnic, demn, arătând că poporul român nu mai cade într-o manipulare și nu va mai curge niciodată sânge de român pentru războaiele altora și pentru manipulările create de ei, pentru a justifica preluarea puterii de grupuri străine de la Est sau de la Vest. Sunt mândru de fiecare dintre voi, care sunteți astăzi aici și care veți participa la marșul tradițional al Unirii, pe care îl organizăm în fiecare an”.