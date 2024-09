George Simion: AUR a strâns peste 600.000 de semnături. Ei nu se leagă doar de semnături, l-au luat pe un coleg de-al meu într-un al doilea dosar, la același procuror. Procurorul are un istoric de a colabora cu statul paralel (VIDEO)

Deputatul George Simion, liderul AUR, a vorbit despre dosarul de la Parchetul General, vineri, în cadrul unor declarații de presă, și susține că „AUR a strâns peste 600.000 de semnături” pentru depunerea candidaturilor.

George Simion (AUR): Disperarea e maximă aici, la procuratură

Liderul AUR spune că vrea să discute cu șeful Parchetului General.

„Am venit împreună cu colegii mei care au rămas fără telefoane, fără laptopuri, cu trei zile înainte de alegeri, spunând că e o urgență. Percheziția informatică în cazul lor nu s-a făcut nici acum. Cer o audiență la procurorul-șef, la domnul Florența, cer ca procurorul de caz, dacă consideră că trebuie să fiu audiat și, miercuri, înainte de alegeri, m-a prezentat ca fiind un infractor, cer să mă audieze și vreau să fac un denunț cu privire la anumite semnături de la PNL, am niște comune, de la PSD, de la USR, de la REPER, de la AUR, pe motiv că, din cunoștințele mele, sunt semnături false. Trebuie să se aplice legea în cazul tuturor partidelor. Eu poate am greșit că am fost sincer, dar disperarea e maximă aici, la procuratură”, a declarat George Simion.

Întrebat dacă l-a ajutat pe Silvestru Șoșoacă în privința semnăturilor, George Simion a adăugat: „Să adune, da, să falsifice, nu. Am ajutat mai mulți candidați independenți și mai multe partide, am îndemnat lumea să voteze ca să poată candida oricine. Nu am încurajat niciodată la falsificări de acte sau de semnături”.

„Acest număr de semnături este enorm de mare, am spus asta public. În schimb, procurorul de caz le-a prezentat colegilor mei o înregistrare dintr-un interviu public. Dacă vor să ne pună cătușele, să ni le pună, dar să ne dea telefoanele”, a continuat liderul AUR.

George Simion: Procurorul are un istoric de a colabora cu statul paralel

„Sunt oameni care sunt implicați în campania noastră electorală, le-au luat telefoanele, nu mai pot distribui, nu mai pot anunța (…). Ei nu se leagă doar de semnături, incitare la fals. L-au luat pe un coleg de-al meu într-un al doilea dosar, la același procuror (…). Eu credeam că sunt atât de proști, dar cu siguranță s-au speriat de noi, pentru că acest procuror are un istoric de a colabora cu statul paralel”, a mai spus liderul AUR.