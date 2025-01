George Simion, dezvăluiri despre anularea turului 2 al prezidențialelor: „Era pregătită pentru mine, am mai multe informații”

Președintele AUR, , susține că, de fapt, anularea alegerilor ar fi fost pregătită dinainte de intrarea lui în turul 2 și că are informații potrivit cărora decizia CCR era deja pregătită pentru el.

„Ei pregătiseră această anulare în caz că eu câștigam”

„Această anulare era pregătită pentru mine, am mai multe informații și știți că tot ce am spus în spațiul public s-a dovedit a fi adevărat și s-a confirmat în timp. Ei pregătiseră această anulare în caz că eu câștigam. M-au pus în încurcătura, PNL a cheltuit trei sferturi din bugetul de campanie în ultima săptămână numai ca să lovească în noi și cu siguranță ăsta este scenariul pe care ei îl au pe masă și acum și îmi este frică de cum ar putea reacționa oamenii la asemenea fărădelegi”, a spus Simion la Realitatea Plus.

George Simion, ales vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

George Simion, liderul AUR, a anunțat, marți, că a fost ales vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

„Am fost ales azi în calitate de vicepreședinte al European Conservatives and Reformists Party, lucru care ne va înlesni munca pe care o ducem pentru o Românie liberă și o Europă a națiunilor suverane. Vă voi reprezenta cu cinste!”, a transmis Simion, pe Facebook.

Eurodeputații AUR sunt membri în Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR) din iunie anul trecut.

„Sper ca alături de celelalte guverne conservatoare din ECR să asigurăm prosperitate naţiunilor europene şi să oprim ideea unui suprastat federal european”, transmitea George Simion, la vremea respectivă.

AUR are șase reprezentanți în Parlamentul European: Cristian Terheş, Claudiu Târziu, Gheorghe Piperea, Adrian Axinia, Georgiana Teodorescu şi Sturdza Şerban Dimitrie.