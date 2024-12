George Simion, primul lider politic care a votat la parlamentare: „Chiar își închipuie ei că suntem roboți. Am avut unul la Cotroceni timp de zece ani, nu ne mai dorim” (VIDEO)

George Simion, președintele AUR, a fost primul lider politic care a votat la alegerile parlamentare duminică, 1 Decembrie. Acesta a votat la o secție din județul Vrancea.

Simion s-a dus să voteze în satul Ciușlea, comuna Garoafa, din județul Vrancea, acolo unde are domiciliul.

Liderul AUR a sugerat că se încearcă fraudarea alegerilor prin intermediul urnei mobile:

„Numai aici în Vrancea, peste o mie de solicitări de urnă mobilă, peste o mie și la Teleorman. Sigur că este dreptul oamenilor, și ne dorim ca urna mobilă să ajungă la oamenii care nu se pot deplasa. Dar avem localități cu peste 100 de solicitări, nu există așa ceva!

Chiar își închipuie ei că suntem roboți. Am avut unul la Cotroceni timp de zece ani, nu ne mai dorim”, a spus George Simion jurnaliștilor.

„Am votat cu gândul la Ziua Națională, la înaintași, și la cei tineri la copilul meu, Radu, la toți copiii României. Am votat să ne eliberăm de lanțuri, de cătușe, de cei care vor să ne țină prizonieri. Am votat cu gândul că cei plecați în pribegie, cei care nu sunt nici trădători, nici necalificați. Am votat știind că votul meu contează, ca să nu fie batjocorită democrația și să nu se repete turul 1 de scrutin, cum vor unii și alții, a declarat liderul AUR”, a mai declarat George Simion.