Gheorghe Falcă (PNL): Niciodată extremismul nu poate să ne aducă beneficii. Adevărații patrioți sunt cei care contează la Bruxelles, cei care au forță (VIDEO)

Europarlamentarul PNL, Gheorghe Falcă, a vorbit în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV despre campania electorală, care va începe de vineri, 10 mai.

a ținut să sublinieze și faptul că „niciodată extremismul nu poate să ne aducă beneficii. Adevărații patrioți sunt cei care contează la Bruxelles, cei care au forță”.

„Niciodată extremismul nu poate să ne aducă beneficii”

„Eu știu că de mâine începem oficial campania electorală pentru alegerile locale, județene și europarlamentare și este foarte important să avem dezbateri despre lucrurile care se întâmplă în localități, să avem dezbateri despre ceea ce vrem noi să fim în Uniunea Europeană, rolul pe care trebuie să îl avem noi în Parlamentul European, modul în care vom conlucra cu structurile europene pentru modernizarea economiei noastre, pentru că la nivel european temele de dezbateri pleacă de la noua formă de industrializare a Europei, zona de migrație care pe noi nu ne afectează,dar pe unele țări din le afectează … Aceste dezbateri trebuie să fie în următoarele 30 de zile, astfel încât cetățenii să vină la vot, să dea direcția pe care o doresc pentru România. Să explicăm că niciodată extremismul nu are loc bun nici într-o casă, nici într-o comunitate, darămite la nivel european. Niciodată extremismul nu poate să ne aducă beneficii. Adevărații patrioți sunt cei care contează la Bruxelles, cei care au forță”, a spus Gheorghe Falcă.

„Noi am vrut să-l punem pe domnul Ciucă pe panourile mari. E o profilare”

„Siegfried Mureșan a făcut bugetul Uniunii Europene pe 2024. Eu sunt raportor pe bugetul de transport și turism a Uniunii Europene pe 2025. Acestea sunt mișcările importante care fac ca România să poată să beneficieze de dezvoltare economică.

Eu cred că într-o campanie, fiecare partid își folosește și liderul. Domnul Drulă a fost în precampanie în toate afișele, la bannerele pe care le văd în Arad, domnul Ciolacu e în mijloc, cred că … noi am vrut să-l punem pe domnul Ciucă pe panourile mari. E o profilare, dar cred că mult mai important pentru cetățeni sunt dezbaterile, atât cele locale, pentru că vrem primari destoinici, cât și pentru europarlamentare, pentru că vă aduc aminte că în 2019 România a fost felicitată că a trimis oameni în Parlamentul European, doar în cele 3 mari familii, nu am trimis extremiști. Atunci am putut să luăm comisii importante. Noi, Partidul Național Liberal, am luat Comisia de energie să ne facem politicile noastre de energie, să ducem energia verde, cea nucleara și să ne atingem obiectivele de neutralitate în 2030″, a mai precizat europarlamentarul PNL.