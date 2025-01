Guvernul nu se grăbește să adopte proiectul legislativ inițiat de primarul general Nicușor Dan în baza referendumului din București. Într-un limbaj elegant, diplomatic, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, sugerează că documentul va fi pus la sertar.

Nicușor Dan a anunțat că a transmis un proiect de hotărâre prin care propune ca bugetul municipiului București să fie împărțit de Consiliul General. Actul normativ a fost elaborat în baza voinței bucureștenilor exprimată la referendumul din vara trecută. În vreme ce edilul consideră că actul normativ ar trebui adoptat odată cu legea bugetului, politicienii din coaliția de guvernare au altă părere.

În acest context, Cseke Attila a declarat că propunerile lui Nicușor Dan mai trebuie analizate. El spune că astfel de inițiative, deși binevenite nu trebuie adoptate de pe o zi pe alta.

„Eu nu sunt ministrul finanţelor şi nu lucrez la Ministerul Finanţelor, aceste două legi sunt de atributul Ministerului de Finanţe. Pot să vă exprim o opinie a unui om care lucrează în administraţia publică. Toate aceste propuneri sunt binevenite în sensul în care această dezbatere trebuie să aibă loc şi aceste propuneri trebuie discutate şi analizate”, a declarat ministrul Cseke Attila.

Un cărbune fierbinte în palma guvernanților

Inițiativa lui Nicușor Dan nu este pe placul primarilor de sector care și-ar vedea tăiat accesul la resurse pe care le folosesc discreționar. Pe de altă parte, deși nu-și doresc legea, ei nu se pot opune oficial, pe față. Bucureștenii și-au exprimat voința și au votat la referendum ca bugetul municipiului București să fie împărțit de Consiliul General pentru primăriile de sector.

Pentru ca rezultatul referendumului să nu fie transpus în lege, ei cer ajutorul colegilor din Parlament și din Guvern. La rândul lor, aceștia apelează la tehnici de tergiversare și amânare, așa cum s-a întâmplat și în cazul referendumului pentru reducerea numărului de parlamentari la 300.

„Fără discuţie că o propunere a Primarului General trebuie luată în analiză, aşa cum şi propunerile primărilor sau primarilor de sectoare. Cred, în schimb, că ar fi greşit ca de pe o zi pe alta – probabil această propunere este legată de aprobarea legii bugetului de stat – cred că am greşi dacă în continuare am luat măsuri şi am modifica legi de pe o zi pe alta, în funcţie de cum avem această presiune sau această provocare legată de aprobarea legii bugetului de stat. Deci propunerile trebuie analizate”, a mai spus ministrul Cseke Attila.

În acest demers, de tergiversare se înscriu și afirmațiile lui Cseke Attila despre un viitor Cod al finanțelor publice locale, proiect care este, cel mult, la nivel de intenție. Amânarea legii lui Nicușor Dan până la concretiarea acestui proiect echivalează cu respingerea.

„Deci cu principiul acesta sunt perfect de acord şi sunt de acord că ne trebuie un Cod al Finanţelor Publice Locale”, a mai arătat Cseke Attila.

Nicușor Dan pune presiune pe politicieni

Nicușor Dan a propus un proiect legislativ pentru modificarea Codului Fiscal, în conformitate cu voința bucureștenilor exprimată la din vara trecută. Documentul a fost trimis oficial Guvernului în speranța că va fi propus spre adoptare odată cu legea bugetului de stat pe 2025.

Primarul General a precizat că amânarea dezbaterii proiectului său va duce la amplificarea tensiunilor din societate. Documentul propus are în vedere modificarea procedurii de împărţire a banilor între şi primăriile de sector.

„Bucureștenii și-au exprimat voința și au decis că împărțirea banilor între Primăria Generală și primăriile de sector s-o facă Consiliul General, iar nu Parlamentul așa cum o face de 25 de ani. Noi am venit cu un proiect de lege și am solicitat liderilor coaliției și oficial guvernului să-l dezbată împreună cu legea bugetului național pe care spun că o vor propune zilele următoare și o vor vota peste o săptămână”, a explicat Nicușor Dan.