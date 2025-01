Nicușor Dan a făcut o propunere pentru modificarea Codului Fiscal, în conformitate cu voința bucureștenilor exprimată la din vara trecută. El a declarat că va trimite politicienii trebuie să țină cont de voința bucureștenilor pentru a nu amplifica tensiunile sociale.

Primarul General a anunțat că va transmite liderilor coaliției de guvernare și Guvernului un proiect legislativ cu modificările privind modul de împărţire a banilor între şi primăriile de sector. Nicușor Dan consideră că un act normativ, în acest sens, ar trebui adoptat odată cu Legea bugetului pe 2025.

„Bucureștenii și-au exprimat voința și au decis că împărțirea banilor între Primăria Generală și primăriile de sector s-o facă Consiliul General, iar nu Parlamentul așa cum o face de 25 de ani. Noi am venit cu un proiect de lege și am solicitat liderilor coaliției și oficial guvernului să-l dezbată împreună cu legea bugetului național pe care spun că o vor propune zilele următoare și o vor vota peste o săptămână”, a explicat Nicușor Dan.

Edilul a declarat că ar dori ca propus să fie dezbătut în același timp cu legea bugetului pentru 2025. Nicușor Dan crede că proiectul pe care l-a propus va fi adoptat pentru că guvernul nu-și permite să amplifice și mai mult tensiunile din societate.

„Vrem ca dezbaterea să fie simultană pe legea bugetului național pentru 2025 și acest proiect pentru ca voina bucureștenilor să fie transpusă în lege. Și nu cred că, având în vedere starea uriașă de revoltă din rîndul populației că ne permitem să mai ignorăm rezultatul unui referendum”, a spus Nicușor Dan la B1 TV, în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai.

Scopul proiectului propus de Nicușor Dan

Marți, primarul Nicușor Dan a susținut o conferință de presă în care și-a prezentat proiectul legislativ. Acesta a fost întocmit de experții din Primăria Generală, conform precizărilor sale. Cu acest prilej, edilul a explicat că banii care vor ajunge la Primăria Generală vor fi utilizați pentru marile investiții. Între acestea, a enumerat extinderea transportului public şi transferul CET-urilor de la Ministerul Energiei la Primăria Municipiului București.

„Colegii mei au lucrat forma juridică a modificărilor necesare. Această formă juridică va fi transmisă pe de o parte Guvernului României, prim-ministrului, pe de altă parte liderilor coaliţiei. Şi noi dorim ca, în dezbaterea pe care Guvernul şi apoi Parlamentul o vor avea pe legea bugetului naţional pe anul 2025, să se uite pe propunerile noastre, astfel încât în februarie, când Parlamentul va aproba legea bugetului naţional, să aprobe şi modificările pe care bucureştenii le-au solicitat prin referendum”, a spus edilul general.

Primarul a mai spus că în ceea ce privește sumele ce vor fi repartizate primăriilor de sector, vor fi elaborate criterii clare pentru a nu mai exista discrepanțe între sumele alocate diferitelor sectoare.

Procedura prin care banii vor ajunge la sectoare

Nicușor Dan a precizat că prevederile referitoare la primăriile de sector din Codul Fiscal ar urma să fie modificate, astfel încât să facă referire la Municipiul Bucureşti. Este vorba inclusiv despre veniturile colectate din amenzi, taxe judiciare de timbru şi impozitul pe venit.

„Banii vor veni la Primăria Municipiului București. Consiliul General va decide alocarea lor, între cele şapte primării, în sensul că la primăriile de sector se va decide suma totală, urmând ca mai departe Consiliul Local al Sectorului să decidă cum împarte această sumă. Această împărţire se va face în funcţie de nişte criterii. Dacă vorbim de banii pentru şcoli, se va face în funcţie de numărul de elevi din şcoli. Dacă vorbim de spaţiile verzi, în funcţie de numărul de metri pătraţi de spaţii verzi”, a mai spus Nicușor Dan.