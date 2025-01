Ilie Bolojan: Dacă nu ținem lucrurile într-o stabilitate, vom ajunge cu spatele la zid și va trebui să luăm măsuri mult mai neplăcute. Am încredere în România

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a vorbit despre problemele economice ale țării și despre importanța alegerilor prezidențiale din 2025, subliniind nevoia de stabilitate.

Ilie Bolojan: Avem bugete la limita de suportabilitate

Întrebat luni seară la Digi 24 dacă este de părere că simpatizanții PSD îi vor face campanie lui Crin Antonescu, candidatul comun al coaliției, liderul PNL a răspuns: „Îi văd mobilizându-se pentru Crin Antonescu pentru că nu va fi doar o problemă depre un candidat sau altul, este o decizie pentru directia strategica a tarii noastre. Avem posibilitatea sa avem un presedinte care nu face rau tarii noastre, care tine tara noastra pe directia corecta pro-europeana si pro-NATO, luptând pentru interesele nationale in interiorul acestor organizatii, sau putem avea un presedinte care ne creeaza probleme grave”.

„Trebuie sa recunoastem deschis ca avem bugete la limita de suportabilitate, cu deficite foarte mari, pentru ca am luat credite mari, pentru ca dobanzile pe care va trebui sa le platim anii viitori vor fi tot mai mari si am cheltuit in anii trecuti mai mult decat ne puteam permite”, a adăugat Ilie Bolojan, citat de .

Liderul PNL spune că are „încredere în România”

„Daca nu tinem lucrurile intr-o stabilitate vom ajunge cu spatele la zid si va trebui sa luam masuri mult mai neplacute. Deci vom avea de ales intre stabilitate, normalitate si o forma de izolationism si haos, deci nu mai este vorba despre a face campanie pentru o persoana, ci de a lua o decizie rationala pentru tara noastra. Pe asta ma bazez, am incredere in Romania”, a mai declarat Ilie Bolojan.