Pensiile vor fi indexate în luna septembrie a acestui an, estimează purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu. Până atunci, politicianul speră e că vor fi găsite resursele financiare necesare majorării.

românilor trebuiau să crească, de la 1 ianuarie 2025, cu 12,1%, conform legislației în vigoare, dar și a anunțurilor venite de la Ministerul Muncii. Prin Ordonanța trenuleț, condus de Marcel Ciolacu a dispus suspendarea procesului de . S-a întâmplat după adoptatea măsurilor de austeritate menite să reducă cheltuielile bugetare și, implicit, a deficitului.

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că guvernul va acorda un ajutor unic pensionarilor cu venituri mai mici de 3.000 de lei. El a apreciat că o indexare a pensiilor ar putea avea loc, totuși, în acest an, în luna septembrie. Declarațiile sale au fost contrazise, însă, de ministrul Finanțelor Tanczos Barna.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a confirmat că există divergențe pe subiectul indexării pensiilor cu ministrul Finanțelor. El s-a arătat optimist, spunând că o indexare ar putea fi posibilă în luna septembrie, așa cum a apreciat premierul. Politicianul social-democrat a mai precizat că până atunci vor fi susținuți financiar seniorii cu venituri mici și medii.

„Sigur că acum există declarații divergente ale PSD și ale ministrului UDMR. Dar sunt sigur că pe creșteri de venituri și pe scăderi de costuri putem să ne gândim ca, de la 1 septembrie, să venim cu indexare. Este un lucru promis și așteptat și sper să fim în stare să găsim resursele financiare necesare. Iar până atunci pentru pensiile mici și medii este normal să se vină cu un ajutor de tip one off la începutul anului”, a declarat Lucian Romașcanu într-o intervenție la Știrile B1 TV.

Romașcanu, despre promisiunile PSD

Politicianul social-democrat a ținut să dea asigurări că partidul său va căuta resurse pentru indexarea pensiilor. Lucian Romașcanu a precizat că PSD a majorat veniturile pensionarilor de fiecare dată când s-a aflat la guvernare, fie singur, fie într-o coaliție politică. În acest sens, a dat exemplu procesul de recalculare, încheiat în luna septembrie, când au fost majorate în jur de 3,8 milioane de pensii.

„Noi am avut și este un lucru știut, prin recalcularea pensiilor din septembrie creșteri pentru 3,8 milioane de pensionari. Există intenția – de fiecare dată când a fost PSD la guvernare s-au indexat pensiile. Au fost indexările de la 1 ianuarie, au fost și cele din septembrie”, a mai declarat Lucian Romașcanu.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, zilele trecute, la finalul discuțiilor pe tema bugetului din 2025 că pensionarii cu venituri mici și medii vor primi un ajutor de tip one off. El a anunțat că o majorare a pensiilor ar putea avea loc în septembrie, în cazul în care bugetul va permite acest lucru.

„Am stabilit, cum am promis înainte de votul din Parlament, că vom veni la pensiile mici și medii, până la începutul acestui an, cu o suplimentare și o majorare de tip one off, până vom vedea execuția bugetară la prima rectificare, când se va analiza dacă se poate astfel încât să nu afectăm investițiile mai ales din PNRR – unde sunt cofinanțări foarte mari pe zona transporturilor, de exemplu, de 60% – dacă bugetul de stat își permite indexarea din septembrie”, spunea Marcel Ciolacu într-o conferință de presă la Ministerul Finanțelor.

Indexarea din ianuarie a fost suspendată

Prin Ordonanța trenuleț, care conține măsuri de austeritate, menite să limiteze cheltuielile bugetare, guvernul a decis suspendarea indexării pensiilor. Conform reglementărilor în vigoare, dar și a declarațiilor politice de la finalul anului 2024, pensionarii ar fi trebuit să încaseze venituri cu peste 12% mai mari, începând cu luna ianuarie. Valoarea Punctului de Referință (VPR) urma să crească de la valorii 81 de lei la 91 de lei.

„Majorarea VPR cu 12,1% este peste rata inflației. Noua lege a pensiilor din sistemul public este o garanție fermă că fiecare pensionar va beneficia de o creștere sustenabilă a veniturilor. Mecanismul de majorare a pensiilor prevăzut de lege este clar și asigură predictibilitate. Contributivitatea și stabilitatea în muncă sunt răsplătite mai bine. Noua lege a adus echitate, deoarece la muncă și contribuții egale și pensiile vor fi egale”, anunța ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, în luna noiembrie.