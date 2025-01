Ciolacu anunță un ajutor one off pentru cei cu pensii mici și medii. Ce a spus despre indexare (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat miercuri, la finalul discuțiilor de la Ministerul Finanțelor pe tema bugetului pe 2025, că pensionarii cu venituri mici și medii vor primi un ajutor de tip one off, urmând ca indexarea pensiilor să aibă loc în septembrie, dacă bugetul o va permite.

Ciolacu, vești pentru pensionari

„Am stabilit, cum am promis înainte de votul din Parlament, că vom veni la pensiile mici și medii, până la începutul acestui an, cu o suplimentare și o majorare de tip one off, până vom vedea execuția bugetară la prima rectificare, când se va analiza dacă se poate astfel încât să nu afectăm investițiile mai ales din PNRR – unde sunt cofinanțări foarte mari pe zona transporturilor, de exemplu, de 60% – dacă bugetul de stat își permite indexarea din septembrie.

E o abordare prudentă a ministrului Finanțelor și cred că e o abordare corectă, astfel încât vom vedea ”pas cu pas”, cum spune un clasic în viață, în funcție de execuție și venituri”, a declarat premierul.

Ce a spus Ciolacu despre bugetul pe 2025

„Am stabilit foarte clar că până la sfârșitul lunii o să trecem Legea bugetului prin Guvern și o s-o înaintăm Parlamentului, astfel încât în prima săptămână din sesiunea parlamentară din februarie legea să fie aprobată.

la finele anului, cum am convenit cu Comisia, și, de asemeni, vom rămâne cu ținta de 7% din PIB pentru investiții. Deci vom crea un echilibru cu investițiile”, premierul Marcel Ciolacu.