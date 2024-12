Iohannis a declasificat datele de la servicii despre Călin Georgescu: Tipar de campanie similar cu cel folosit de Rusia înainte de invadarea Ucrainei / SRI a găsit sute de conturi create încă din 2016 / România a devenit o prioritate pentru acțiunile ostile ale Rusiei

Președintele Klaus Iohannis a acceptat să declasifice, potrivit legii, informațiile prezentate de SRI, SIE și MAI în cadrul ședinței CSAT din 28 noiembrie.

Iohannis a declasificat datele de la servicii despre Georgescu

„Președintele României, Klaus Iohannis, a fost de acord cu declasificarea, potrivit legii, la solicitarea instituțiilor emitente, a informațiilor prezentate de Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Ministerul Afacerilor Interne în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării, din data de 28 noiembrie 2024.

Totodată, precizăm că Hotărârea adoptată de membrii CSAT în ședința din data de 28 noiembrie 2024 a fost transmisă, la finalul ședinței, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Autorității Electorale Permanente, Biroului Electoral Central, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerului Justiției și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații pentru a întreprinde de urgență demersurile necesare, conform competențelor legale, în vederea clarificării aspectelor prezentate în ședința CSAT.

”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Principalele informații despre Georgescu furnizate de instituții în ședința CSAT

Ministerul de Interne, de exemplu, a comunicat faptul că a fost identificat un tipar acțional similar identificat la nivelul Ucrainei activ în perioada premergătoare inițierii agresiunii de către Federația Rusă. În concret, campania informațională „Echilibru și verticalitate” și este identică cu campania „Frate lângă Frate” derulată de Federația Rusă în Ucraina.

MAI mai notează că analiza metrica a relevat o crestere abrupta in intervalul 13-26,.11.2024, ajungand pe locul 9 la nivel mondial in topul trendurilor de promovare a continutului video asociat mai multor hashtag-uri utilizate in campania electorala a lui Calin GEORGESCU, insa nu a fost identificata o amplificare artificiala la nivelul platformei TIK-TOK pana in data de 24.11.2024.

Iar SRI a transmis că datele deținute au relevat implicarea contului de Tiktok „bogpr”, utilizat de cetățeanul român Bogdan PEȘCHIR, în finanțarea promovării lui Călin GEORGESCU la nivelul platformei de socializare. Acesta, utilizând contul bogpr a realizat donații pe TikTok de peste un milion de euro. După ce a devenit subiect de dezbatere publică, implicarea bogpr în finanțarea promovării lui Călin GEORGESCU la nivelul platformei a fost confirmată inclusiv de reprezentanții TikTok în dialogul cu autoritățile române în date de 28.11.2024. Aceștia au identitatea utilizatorului bogpr și au menționat că acesta a efectuat plăți în valoarea de 381.000 de dolari, în perioada 24.10-24.11.2024, către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicați în promovarea candidatului Călin GEORGESCU, inclusiv după data încheierii campaniei electorale. Acestea reprezintă încălcări ale politicilor Tiktok și ale legislației electorale române.

SRI mai precizează că rețeaua asociată direct campaniei lui Georgescu a fost formată inițial din 25.000 de conturi pe TikTok. Ele au devenit foarte active cu două săptămâni înainte de primul tur. 797 de conturile au format inițial rețeaua, care au fost create încă din 2016. Ele au avut o activitate foarte redusă până 11 noiembrie 2024, când au fost activate la capacitate maximă.

SRI mai invocă suma de un milion de euro finanțare în campania lui Georgescu, bani veniți de la români, dar și din Africa de Sud.

De asemenea, SRI precizează de două ori că un actor statal s-a implicat în alegerile din România, prin atacuri la adresa sistemelor AEP și prin modul în care a crescut artificial notorietatea lui Călin Georgescu pe TikTok.

La rândul său, SIE a avertizat că Romania — alaturi de alte state de pe Flancul Estic al NATO — a devenit o prioritate pentru actiunile ostile ale Rusiei, existand un interes in crestere la Kremlin pentru a influenta (cel putin) mood-ul si agenda in societatea romaneasca in context electoral prin:

– propaganda si dezinformare (inclusiv prin utilizarea de tehnologii emergente in activitati tintite pe grupuri si comunitati specifice – ex. prin agregarea datelor disponibile public – ex. preferinte politice, economice si de consum media – si implementarea de module de inteligenta artificiala ane prin care sa poata transmite mesaje de propaganda adaptate, in timp real, la nivel de individ);

– sprijinirea unor candidati eurosceptici si alimentarea unor miscari antisistem, inclusiv prin implicarea acestora in proteste care sa modeleze agenda publică

– Incurajarea nemultumirilor/provocarea de reactii emotionale la nivelul populatiei, astfel incat sa puna presiune pe autoritati sa reduca/stopeze sprijinul pentru Ucraina.

Apreciem ca Romania este o tinta pentru actiuni hibride agresive ruse, inclusiv atacuri cibernetice si scurgeri de informatii (hacks and leaks) si sabotaje.

SRI, explicații pe larg despre cum a crescut artificial notorietatea lui Georgescu pe TikTok

SRI mai susține că au fost identificate canale de Telegram și Discord unde se discuta cum să se coordoneze și să evite blocarea pe platformă.

De asemenea, mai spune Serviciul, activitatea conturilor ar fi fost coordonată de către un actor statal, care ar fi utilizat un canal alternativ de comunicare pentru propagarea mesajelor pe platformă, iar în spate este o firmă foarte bună de digital marketing.

Totodată, mai explică SRI, finanțarea influencerilor TikTok a fost asigurată prin platforma FameUp (dedicată monetizării activităților de promovare în mediul online), la nivelul căreia a fost publicată oportunitatea de reclamă, alături de descrieri bine definite. Una dintre metodele de atragere la colaborare a influencerilor români pentru promovarea candidaturii lui Călin GEORGESCU a fost contactarea acestor pe e-mail a acestora de firma FA Agency, de origine sud-africană, care oferea suma de 1.000 de euro pentru distribuirea unui videoclip realizat de aceștia.

De asemenea, în ultimele zile, TikTok a mai identificat o activitate de promovare masivă, derulată în ultimele două săptămâni, pentru susținerea POT (Partidul Oamenilor Tineri), partid care îl susține pe Georgescu.

