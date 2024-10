Iohannis a vorbit cu șeful NATO despre situaţia din Ucraina: „Vom continua sprijinul puternic” / Stoltenberg: „România e esenţială pentru apărarea Flancului Estic al NATO”

Preşedintele Klaus Iohannis și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au discutat, marți, despre situaţia de securitate din Ucraina şi din zona Mării Negre. Iohannis a transmis că România va continua să „sprijine puternic” Ucraina, în timp ce Stoltenberg a apreciat că „România e esenţială pentru apărarea Flancului Estic al Alianţei”.

„Am avut o discuție substanțială cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, concentrându-ne pe situația de securitate din Ucraina și din zona Mării Negre.

din prima zi şi o va face în continuare cu hotărâre”, a transmis președintele Klaus Iohannis, pe platforma X.

